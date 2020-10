América-MG vence Botafogo-SP e fica em terceiro na Série B

O América-MG derrotou o Botafogo-SP por 2 a 1 nesta sexta (16) no estádio Santa Cruz e fica na terceira posição da Série B do Brasileiro, com 29 pontos (3 atrás do líder Cuiabá).

+3 PONTOS PARA O #COELHÃO! 🐰💚



Fora de casa, o #Coelhão marcou dois gols de bola parada, conquistou a TERCEIRA VITÓRIA SEGUIDA E SEGUE LUTANDO NA PARTE DE CIMA DA TABELA!



VAMOS, #COELHÃO!!!#BFCxAFC | 1x2#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/rmFObpe1wp — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) October 17, 2020

Após um primeiro tempo bem fraco, a vitória da equipe mineira foi construída em jogadas de bola parada na etapa final. O primeiro gol do Coelho saiu aos 11 minutos, com Marcelo Toscano. Já o 2 a 0 veio aos 35 minutos, graças a cobrança de pênalti de Léo Passos.

Aquela explosão de felicidade do Léo Passos, no modo Super Sayajin, ao marcar o primeiro gol pelo #Coelhão no @BrasileiraoB__! 🐰💚



Boa, garoto! Gol merecidíssimo! 👏🏿👏🏿👏🏿#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/9wtvNXArox — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) October 17, 2020

O Botafogo-SP ainda descontou com Rafinha, em cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Com o revés a equipe paulista permanece na zona do rebaixamento, na 17ª posição com 14 pontos.

Próximos jogos

O próximo compromisso do América-MG é contra o Brasil de Pelotas, na próxima terça (20) no estádio Independência, no mesmo dia o Botafogo-SP visita o CSA no Rei Pelé.

