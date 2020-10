Bayern goleia Atlético de Madri e amplia série invicta

O Bayern de Munique, atual campeão europeu, goleou nesta quarta-feira (21) o Atlético de Madri por 4 a 0 na sua primeira partida do grupo A da Liga dos Campeões, e ampliou sua série invicta para 12 partidas.

Kingsley Coman marcou duas vezes e deu uma assistência na vitória arrasadora do clube bávaro. O atacante da seleção francesa colocou os alemães na frente aos 28 minutos e deu um passe para o alemão Goretzka aumentar a vantagem aos 41.

O meia Tolisso, mais um jogador da seleção francesa, acabou de vez com as esperanças da equipe de Diego Simeone com um belo chute aos 22 da segunda etapa, e seis minutos depois Coman fechou a conta após grande jogada individual.

O Bayern, que venceu as 11 partidas em seu caminho até o título europeu da última temporada, lidera o Grupo A com três pontos, seguido pelo Lokomotiv Moscou e pelo RB Salzburg, que empataram em 2 a 2.

Outro favorito ao título a vencer nesta quarta foi o Liverpool, que bateu o Ajax por 1 a 0 pelo grupo D graças a um gol contra do argentino Nicolás Tagliafico.

YES, REDS! 🔴



We start our @ChampionsLeague campaign with a win 👊 #UCL — Liverpool FC (@LFC) October 21, 2020

Pelo grupo C, o Manchester City do técnico espanhol Pep Guardiola venceu o Porto em casa por 3 a 1 com gols do argentino Aguero, do alemão Gundogan e do espanhol Fernan Torres. Luis Fernando Díaz fez o de honra dos portugueses.

Por fim, a Inter de Milão conseguiu um decepcionante empate de 2 a 2 no final do jogo com o Borussia Mönchengladbach.