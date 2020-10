Bia Haddad conquista quarto torneio de tênis em Portugal

A paulistana Bia Haddad faturou neste domingo (17) o quarto de seis torneios já disputados por ela em Portugal, desde que voltou a competir em setembro. Hoje (18) Haddad derrotou na final a anfitriã Francisca Jorge, por 2 sets a 0, ambos com parciais de 6-3.

"Eu estou até sem palavras nestes dias. Estou me sentindo em casa em Portugal e rendendo tudo o que eu posso, agradecida por estar em quadra podendo jogar. O calendário está com poucas opções, mas felizmente aqui em Portugal estamos podendo jogar muito. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo comigo. Estou empenhada em seguir esse processo," disse a brasileira, de 24 anos, ao final da partida.

Haddad e a parceira carioca Ingrid Martins também foram finalistas nas duplas do Torneio de Funchal, mas perderam a final para as holandesas Arianne Hartono e Eva Vedder, por 2 sets a 1, parciais 4/6 6/1 10-7. A tenista paulistana permanecerá em Portugal, onde volta às quadras para disputar o Torneio de Lousada, previsto para começar no próximo dia 26.

Melo e Lukasz, vice-campeões

Também neste domingo (18), o brasileiro Marcelo Melo e o polônes Kubot Lukasz foram vice-campeões de duplas do ATP 250 de Colônia (Alemanha). Eles travaram uma disputa equilibrada contra os franceses Pierre-Hugues e NIcolas Mahut, mas foram derrotados em sets diretos, com um duplo 6-4.

"Foi uma boa semana. Hoje não deu, mas quem sabe no próximo. Seguimos para mais um torneio aqui em Colônia", afirmou Marcelo após a partida.

O segundo ATP 250 de Colônia já começa nesta segunda-feira (19). Novamente, Melo e Kubot serão cabeças de chaves número 1. Eles enfrentarão a dupla formada pelo israelense Jonathan Erlick e o monegasco Hugo Nys, em data ainda a ser definida pelos organizadores.