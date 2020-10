Brasileiro: Atlético-MG empata e perde chance de encostar em líderes

O Atlético-MG recebeu o Sport neste sábado (24), pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Mineirão, com a expectativa de conseguir 3 pontos que lhe permitissem empatar em número de pontos com o líder Internacional e o vice-líder Flamengo, que se enfrentam no domingo.

Porém, a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli não passou de um empate sem gols com o time pernambucano e permaneceu na terceira posição com 32 pontos. Já o Leão da Ilha ficou na 11ª posição com 21 pontos.

Domínio sem gols

Jogando em casa, e precisando da vitória, o Galo dominou as ações desde o início do jogo. Porém, a equipe mineira não conseguiu transformar as chances em gol. Pelo Sport o grande destaque foi o goleiro Luan Polli, com boas defesas.

Na etapa final, a dinâmica foi a mesma. E o Atlético-MG chegou a marcar aos 30 minutos, mas o gol de Marrony foi invalidado pelo árbitro, que assinalou toque de mão de Nathan na jogada. Com isso, a igualdade chegou até o apito final.

Vitória do Vozão

Quem triunfou neste sábado foi o Ceará, que, jogando no Castelão, bateu o Coritiba por 2 a 1. Os visitantes abriram o placar no primeiro minuto do confronto com Rodrigo Muniz, mas o lateral Eduardo e o meia Vinícius garantiram o triunfo do Vozão.

Edu marcou o 1º gol com a camisa do Vozão, garantiu a virada e os 3 pontos. Sabe muito! 👏🖤

📸 Felipe Santos / Ceará SC#CearáSC #Vozão #BRCEA #BR20 #CSCxCFC pic.twitter.com/I36RDu8ZJM — Ceará Sporting Club (@CearaSC) October 24, 2020

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.