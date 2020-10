Brasileiro Feminino: Corinthians vence Grêmio em Porto Alegre

O Corinthians derrotou o Grêmio por 3 a 0 neste domingo (25), em Porto Alegre, na partida que marcou a abertura das quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol.

FIIIIM DE JOGO na Arena do Grêmio.



Fora de casa, o Timão venceu o Grêmio por 3 a 0, gols de Giovanna Crivelari e Ana Alice contra. O jogo da volta, que definirá a vaga nas semifinais, acontecerá no dia 2, às 19h, na Neo Química Arena!



FIM DE JOGO I Grêmio 0 x 3 Corinthians pic.twitter.com/naxdPTpiSW — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) October 25, 2020

A equipe feminina do Timão havia feito a melhor campanha da fase classificatória, enquanto as gremistas se classificaram em oitavo lugar. E essa diferença técnica entre os times ficou clara durante o jogo. Aos 20 minutos, Vic recebeu lançamento, driblou a goleira e rolou para a Crivelari abrir o placar.

Aos quatro da segunda etapa, o Corinthians trabalhou bem a bola, até ela chegar em Crivelari, que cruzou e a zagueira do Grêmio, ao tentar cortar, marcou contra. 2 a 0 para o Timão na arena tricolor. Logo na sequência, aos seis minutos, mais um das paulistas. Gabi Portilho cruzou e Crivelari, sem marcação, fez o terceiro.

O jogo de volta será na próxima segunda (2), na Neo Química Arena, a partir das 19h. Palmeiras e Ferroviária, São Paulo e Santos, Avaí/Kindermann e Internacional são as outras quartas de final. As partidas de ida acontecem na próxima quarta-feira (28), e a volta desses confrontos serão no domingo (1).

Desesperadamente ansiosa por esses jogões! pic.twitter.com/i9OiwFP2HR — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) October 16, 2020

Nessa fase final do Brasileirão Feminino, a Diretoria de Competições da CBF definiu, em acordo com os clubes, que todos os jogos serão disputados em grandes estádios do país, um passo importante para a valorização do campeonato e da modalidade.

Veja a classificação atualizada do Brasileiro Feminino.