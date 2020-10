Brasileiro Feminino: Palmeiras segura pressão e bate Ferroviária

O Palmeiras saiu na frente da atual campeã Ferroviária no confronto pelas quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Nesta quarta-feira (28), o Verdão bateu as Guerreiras Grenás por 2 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo.

A vitória deu às palmeirenses a vantagem do empate na partida de volta, que será neste domingo (1º), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O time do interior paulista terá de ganhar por ao menos dois gols de diferença para ficar com a vaga. Se vencer por um gol, a decisão será nos pênaltis.

As palestrinas abriram o marcador aos três minutos. A atacante Bianca cobrou escanteio pela direita e a zagueira Thais Ferreira cabeceou no contrapé da goleira Luciana. A Ferroviária pressionou atrás do empate, mas pecou na pontaria. A melhor chance foi aos 23 minutos. Aproveitando a sobra de uma dividida na grande área, a atacante Patrícia Sochor mandou por cima, mesmo com a goleira Vivi no chão.

Na etapa final, logo aos cinco minutos, o Verdão mostrou novamente eficiência e ampliou com um golaço de Camilinha. Em contra-ataque iniciado por Vivi, a meia saiu em disparada do campo de defesa, sem marcação e chutou de fora da área, no ângulo de Luciana. As Guerreiras Grenás seguiram em cima, tiveram oportunidades e, enfim, diminuíram com Sochor, que desarmou a zagueira Agustina na entrada da área e bateu na saída da goleira, aos 36. A atacante teve a chance do empate aos 42, mas parou no travessão.

Caçadoras na frente

Em Florianópolis, o Avaí/Kindermann superou o Internacional por 3 a 2, em outro confronto das quartas de final. Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que os times atuassem em seus estádios principais no mata-mata, as catarinenses - que jogam em Caçador (SC), base do Kindermann, a 400 quilômetros da capital do estado - mandaram a partida na Ressacada, casa do Avaí.

O Inter saiu na frente aos 30 minutos. A atacante Shasha invadiu a área pela direita e rolou, na saída da goleira Bárbara, para a meia Juliana mandar para as redes. Aos 39, a meia Pat lançou a atacante Lelê, que driblou a goleira Yasmin e empatou. Cinco minutos depois, após cobrança de escanteio da meia Júlia Bianchi pela esquerda, a zagueira Siméia dividiu com Yasmin e virou o placar.

Na etapa final, a bola parada foi, novamente, arma letal para o Avaí/Kindermann. Aos oito minutos, Júlia Bianchi cobrou falta na área, Lelê ganhou de Yasmin pelo alto e a lateral Bruna Calderan ficou com a sobra, na pequena área, para marcar o terceiro. O Internacional ainda descontou aos 32: Juliana cruzou da esquerda, a bola resvalou no travessão e sobrou para a atacante Byanca Brasil diminuir o prejuízo.

As equipes se reencontram no domingo, às 17h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. As Avaianas Caçadoras têm a vantagem do empate. O Internacional tem de vencer por dois ou mais gols de diferença. Se a vitória das Gurias Coloradas for por um gol de saldo, a classificação às semifinais será decidida nos pênaltis.

San-São zerado

Já no estádio do Morumbi, na capital paulista, São Paulo e Santos não saíram do zero. Os rivais vão para o segundo jogo do confronto - neste domingo, às 16h, na Arena Barueri - sem vantagem.

A etapa inicial foi movimentada, com o Tricolor superior na primeira metade, acertando a trave com a atacante Duda. Depois, as Sereias da Vila dominaram e quase marcaram aos 39, em uma bomba da atacante Cristiane, após jogada de tiro livre indireto, que a goleira Carla salvou. A resposta foi imediata, em cabeçada à queima-roupa da zagueira Thaís Regina, na pequena área, que a goleira Michelle defendeu.

No segundo tempo, as equipes sentiram o desgaste e os desfalques que tiveram para o encontro e o ritmo do jogo caiu bastante, com os técnicos Lucas Piccinato e Guilherme Giudice lançando mão de todas as alterações possíveis, sem efeito. O São Paulo teve a melhor oportunidade da etapa com Kamilla. Aos 29 minutos, a atacante ficou cara a cara com Michelle, mas chutou para fora.

