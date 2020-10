Brasileiro: Grêmio supera Botafogo em Porto Alegre

O Grêmio recebeu o Botafogo nesta quarta (14), e superou a equipe carioca por 3 a 1 em Porto Alegre em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: #Grêmio 3x1 Botafogo

VAMOS, GRÊMIO! Com um de Diego Souza e dois do Pepê-Léguas, vencemos o Botafogo na Arena e conquistamos +3 pontos na tabela do #Brasileirão2020! No sábado, enfrentaremos o São Paulo, fora de casa.

💪🏽⚽🇪🇪 #GRExBOT #VamosTricolor pic.twitter.com/SQVt3dhhqu — Grêmio FBPA (@Gremio) October 15, 2020

E o Tricolor gaúcho abriu o placar aos 33 minutos de partida quando a lei do ex entrou em ação. O veterano Diego Souza (que defendeu o Glorioso até o início do ano) marca após receber de Alisson.

Mas ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, o Botafogo empata com o garoto Matheus Babi, após cobrança de falta de Victor Luis que foi desviada por Pedro Raul.

Porém, no segundo tempo outro garoto brilhou, mas pelo Grêmio. Pepê marcou duas vezes, o segundo após uma bela trama do ataque gaúcho. Placar final Grêmio 3, Botafogo 1.

Luxemburgo pressionado

No jogo que abriu a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta, o Coritiba superou o Palmeiras por 3 a 1 em pleno Allianz Parque, e deixou o técnico Vanderlei Luxemburgo em situação muito difícil.

#PALxCFC - 1x3 - FIM DE JOGO! 🇳🇬💚Com dois gols de Robson e um de Giovanni Augusto, o Coxa venceu o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão. #MeuCoritiba #OrgulhoDoPovo pic.twitter.com/ujbgvG7pzu — Coritiba (@Coritiba) October 14, 2020

Jogando em casa, o time paulista começou a partida pressionando a saída de bola da equipe adversária. Mas o Palmeiras falha aos 7 minutos, e permite que o Coritiba abra o marcador com Robson, após cruzamento de Giovanni Augusto.

E Robson volta a brilhar aos 23 minutos, quando o atacante acerta um chute muito forte para vencer o goleiro Weverton e fazer 2 a 0.

Com a desvantagem no marcador, o técnico Vanderlei Luxemburgo faz duas mudanças ainda na primeira etapa. E o time paulista consegue descontar aos 37 minutos, quando Patrick de Paula toca com categoria para Gabriel Veron dominar a bola no peito e bater.

Porém, a noite era mesmo de Robson, que dá o passe para o terceiro gol do Coxa, de Giovanni Augusto aos 19 minutos da etapa final.

A partir daí o Palmeiras tentou, mas não conseguiu se recuperar. Com esta derrota a situação de Vanderlei Luxemburgo fica muito complicada.

Vitória do Dragão

Outra equipe visitante a superar uma equipe paulista nesta quarta foi o Atlético-GO, que bateu o Santos por 1 a 0 em plena Vila Belmiro.

GANHAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS!!!!!! É NOOOSSOOOOOOOOOO! DRAGÃO EU TE AMOOOOOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/PLSDXNfUcW — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) October 15, 2020

O único gol do confronto saiu aos 22 minutos do segundo tempo com o meia Chico, que acerta um chute forte de fora da área no ângulo do gol defendido por João Paulo após boa jogada de Janderson.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.