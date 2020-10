Com goleada, São Paulo encaminha classificação no Brasileiro Feminino

O São Paulo está praticamente assegurado na próxima fase da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo (4), atuando no Barradão, em Salvador, o Tricolor goleou o Vitória por 6 a 0, abrindo cinco pontos para o Flamengo, primeira equipe fora da zona de classificação às quartas de final, com seis em disputa. A vaga só não está garantida ainda porque o Rubro-negro carioca e o Grêmio também venceram pela 13ª rodada.

BR FEMININO: Fim de jogo em Salvador. O Tricolor vence mais uma partida pelo @BRFeminino, com gols de Glaucia, Giovaninha, Mylla, Rafaela, Andressa e Cris, Vitória 0x6 São Paulo.#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 4, 2020

A vitória são-paulina foi desenhada no primeiro tempo, com o time paulista indo para o intervalo com quatro gols de vantagem. A centroavante Gláucia abriu o marcador com apenas 25 segundos. As atacantes Giovaninha e Mylla também balançaram as redes, assim como a meia Rafa. Na etapa final, as volantes Andressa e Cris completaram o placar no Barradão, levando o São Paulo a 26 pontos, em terceiro lugar. As Leoas, zeradas e já rebaixadas, estão na lanterna.

O Tricolor se aproveitou do empate entre Avaí/Kindermann e Cruzeiro, em Caçador (SC), por 1 a 1. A zagueira Simeia colocou o time da casa na frente, mas a atacante Micaelly, de pênalti, impediu a derrota das Cabulosas, que estão na 10º posição, com 17 pontos, com remotas chances de classificação. As catarinenses, com 24 pontos, perderam a oportunidade de garantirem vaga antecipada às quartas de final, caindo para a quarta colocação, com 24 pontos.

FIM DE JOGO! Avaí Kindermann 1 X 1 Cruzeiro! Seguimos fortes e unidas! pic.twitter.com/dbJHSsm8l2 — Avaí Kindermann (de 🏠) (@AvaiKindermann) October 4, 2020

Além do Cruzeiro, o São José também se complicou na luta pela classificação. A derrota por 3 a 0 para o líder Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo, foi uma ducha de água fria para as joseenses, que vinham de uma vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo na última quinta-feira (1). A zagueira Erika, de cabeça, e as atacantes Adriana e Gabi Portilho marcaram para o Timão, que foi a 36 pontos, com 12 triunfos em 13 jogos. A Água do Vale, com 16 pontos, tem de vencer os próximos compromissos e torcer para que Grêmio e Flamengo não pontuem.

O Rubro-Negro carioca foi a 21 pontos com a goleada por 4 a 0 sobre o Audax, na Gávea, no Rio de Janeiro. Com a derrota, se o Minas Brasília superar o Iranduba na segunda-feira (5), a equipe de Osasco (SP) (que ocupa o 14º lugar, com sete pontos) terá o rebaixamento à Série A2 (segunda divisão) consolidado. As atacantes Rafa Barros e Tuane, a meia Ana Carla e a zagueira Loira (contra) marcaram para as flamenguistas, que continuam em nono lugar no Brasileiro.

O Flamengo não entrou no G-8 porque as Gurias Gremistas aplicaram 3 a 1 na Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A meia Pri Back, de pênalti, a zagueira Andressa Pereira e a atacante Eudmilla balançaram as redes para as Tricolores, que acumulam 22 pontos e permanecem na oitava posição. A atacante Cá, também em penalidade, descontou para a Macaca, que ainda não pontuou e já teve a queda decretada à segunda divisão nacional em 2021.

FIM DE JOGO! Ponte Preta 1x3 #Grêmio

Lá em Campinas, vencemos com gols de Pri Back, Andressa e Eudimilla e conquistamos 3 pontos importantes no #BRFeminino2020. VAMOS, GURIAS!

🇪🇪⚽👩 #GuriasGremistas #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/3p8Npnsb1D — Grêmio FBPA (@Gremio) October 4, 2020

Além de Iranduba e Minas, que se enfrentam às 16h (horário de Brasília) em Manaus, mais duas partidas completam a 13ª rodada na segunda. Às 15h, Palmeiras e Internacional medem forças em São Paulo, no Allianz Parque (quem vencer assegura a classificação antecipada às quartas). Já às 19h, o Santos recebe a Ferroviária na Vila Belmiro. As Sereias estão garantidas na próxima fase, enquanto as Guerreiras Grenás podem encaminhar a vaga em caso de vitória no litoral paulista.

Confira a classificação da Série A1 do Brasileiro Feminino.