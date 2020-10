Copa do Brasil: em jogo movimentado, Fortaleza e São Paulo empatam

No primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, Fortaleza e São Paulo empataram em 3 a 3 na noite desta quarta (14) no Castelão em uma partida muito movimentada.

O Leão lutou e se entregou até o último minuto, mas com dois jogadores a menos acabou sofrendo o empate no finalzinho. Cabeça erguida, sempre! Vamos, Fortaleza! 👊🏼🦁



Jogando em casa, o Fortaleza não demorou a abrir o placar. Logo aos 5 minutos. Após cobrança de escanteio, Paulão tenta de cabeça para defesa de Tiago Volpi. Porém, a bola sobra para David, que não perdoa.

Mas o São Paulo não demora a empatar. Dez minutos depois Brenner marca após boa jogada do jovem Gabriel Sara. O jogo continua frenético, e, aos 20, Tinga acerta uma bomba para colocar o Tricolor cearense na frente novamente. Mas o time do Morumbi não aceitou a desvantagem e, um pouco antes do intervalo, empatou com o atacante Luciano, após cruzamento de Igor Vinicius.

Expulsões no Fortaleza

Logo no início da etapa final, o Fortaleza tem o seu primeiro jogador expulso, o goleiro Felipe Alves, que fez falta em Brenner.

Mesmo com desvantagem numérica, o técnico Rogério Ceni reorganiza sua equipe. E o time cearense consegue ficar novamente na frente aos 19 minutos, graças a gol de cabeça de Gabriel Dias.

A partir daí, o Fortaleza passa a tentar administrar a vantagem, enquanto o São Paulo vai com tudo em busca do empate, especialmente após a expulsão do lateral Carlinhos aos 42 minutos, o que deixou a equipe cearense com dois jogadores a menos.

Mas a pressão da equipe do Morumbi tem efeito, e Brenner marca aos 49 minutos para deixar tudo igual. O jogo de volta acontece no dia 25 de outubro no estádio do Morumbi.

