Corinthians anuncia contratação do técnico Vagner Mancini

O Corinthians anunciou na tarde desta segunda (12) a contratação do técnico Vagner Mancini, que estava no Atlético-GO.

Vagner Mancini é o novo treinador do Corinthians! O técnico seguirá no comando alvinegro até o fim de 2021. 💪🏿🙏🏿



Bem-vindo, professor! 😎#BemVindoVagnerMancini#VaiCorinthians pic.twitter.com/IowvW1H7km — Corinthians (@Corinthians) October 12, 2020

Segundo nota divulgada pela equipe paulista, o treinador acertou até o final de 2021. Além do técnico, chegam à equipe do Parque São Jorge o auxiliar técnico Anderson Luís da Silva e o analista de desempenho Cláudio de Andrade.

Vagner Mancini tem passagens por equipes como Grêmio, Santos, Vasco, Cruzeiro, Botafogo e Atlético-MG. Seu resultado mais significativo foi a Copa do Brasil de 2005, que conquistou pelo Paulista, equipe pela qual encerrou a carreira em 2004.

Logo após o anúncio do Corinthians, o Atlético-GO publicou uma nota em suas redes sociais nas quais comunicava a saída do treinador e informava que na próxima rodada do Brasileiro, contra o Santos, a equipe de futebol profissional será comandada “pelos auxiliares técnicos da comissão permanente do clube, Eduardo Souza e João Paulo Sanches”.

Com a saída de Vagner Mancini, o Dragão será comandado no próximo jogo, contra o Santos, pelos auxiliares técnicos da comissão permanente do clube, Eduardo Souza e João Paulo Sanches. O Presidente @AdsonBatista irá ao mercado para buscar o novo treinador do Atlético!🔴⚫️ #BRACG — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) October 12, 2020

