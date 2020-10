Covid: Napoli diz que não enfrenta Juve após jogadores darem positivo

A confusão se instaurou em uma das mais importantes partidas da temporada do Campeonato Italiano, com a liga anunciando, de um lado, que manterá o jogo da Juventus em casa contra o Napoli neste domingo (4), e os visitantes, de outro, alegando que não podem entrar em campo após o registro de casos positivos do novo coronavírus (covid-19).

A situação deixa o futebol italiano com a constrangedora perspectiva de a Juventus e os árbitros comparecerem ao jogo em Turim e esperarem em vão pelo Napoli, que alega proibição de viajar pela autoridade local (ASL).

Segundo as regras da Serie A, a Juventus deve ter confirmada vitória por 3 a 0 na partida, que deve começar às 20h45 no horário local (15h45 no horário de Brasília).

Um porta-voz do Napoli confirmou à Reuters que a equipe foi colocada em isolamento e ordenada a não viajar pela autoridade local (ASL) após testes positivos para covid-19.

Um comunicado da Série A, emitido menos de cinco horas antes do início da partida, disse que a ASL não levou em consideração o protocolo de saúde acordado entre o Ministério da Saúde, do Esporte e as autoridades do futebol.

Ele orienta que, se os jogadores testarem positivo, o resto do time ainda pode treinar e jogar novamente, desde que sejam testados novamente e tenham resultados negativos. O comunicado acrescentou que várias partidas já haviam sido disputadas nesta temporada após as equipes terem um ou mais jogadores com teste positivo.

Veja a classificação do Campeonato Italiano.