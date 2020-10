De olho na liderança, Flamengo abre maratona pela Série A contra Goiás

O Flamengo disputará três jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro nos próximos seis dias. A maratona começa hoje (13), às 18h (horário de Brasília), contra o Goiás, no Maracanã, em partida adiada da 11ª rodada. O confronto teve de ser postergado devido aos compromissos do Rubro-Negro contra os equatorianos do Independiente del Valle e do Barcelona de Guayaquil, pela quarta e quinta rodadas da fase de grupos da Libertadores.

Com 27 pontos, o Flamengo tem uma oportunidade de encostar no líder Atlético Mineiro. Em caso de vitória, a equipe carioca pode igualar os 30 pontos do Galo, ainda que fique atrás pelo número de triunfos, já que os mineiros ganharam 10 vezes. O Rubro-Negro dirigido pelo catalão Domenèc Torrent pode alcançar o nono resultado positivo. O time ocupa a terceira posição na tabela e não perde há quatro jogos no Brasileirão.

O treinador tem vários problemas para escalar a equipe. O lateral Maurício Isla, o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Everton Ribeiro estão defendendo suas respectivas seleções nacionais. O lateral João Lucas, o meia Giorgian De Arrascaeta e o atacante Gabriel estão contundidos. Já o meia Diego Ribas está suspenso. No gol, Diego Alves já se recuperou de uma lesão no ombro, mas a participação dele no jogo desta terça-feira (13) ainda não está confirmada.

Bom dia, Nação!



Tá chegando a hora! Logo mais, às 18h, o Mais Querido enfrenta o Goiás, no Maraca, pelo Brasileiro, e a #FLATV transmite em áudio. O nosso pré-jogo (com imagens) começa às 16h! Só vem! 🔴⚫️#CRF pic.twitter.com/2J5rr0UxKB — Flamengo (@Flamengo) October 13, 2020

Com tantas ausências, Dome deverá iniciar a maratona rubro-negra com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luis; William Arão, Thiago Maia e Gerson; Bruno Henrique, Vitinho e Pedro. Alguns dos prováveis titulares podem ser poupados, de olho nos jogos contra Red Bull Bragantino, na quinta-feira (15), e Corinthians, no domingo (17).

Já o Goiás é o último colocado da Série A, com nove pontos, mas tem três compromissos a menos que a maioria dos times. Além do jogo contra o Flamengo, o Esmeraldino teve adiadas as partidas contra São Paulo (1ª rodada) e Grêmio (6ª). Se ganhar, o Verdão deixa a lanterna: chegará a 12 pontos, mesmo total do Bragantino, ficando à frente do time paulista pelo número de vitórias (três a dois).

Vamooo famíliaaaa ⚔🇳🇬

Hoje é "GREENDAY" 🔥💚

Dia do nosso esmeraldino entrar em campo! #FLAxGOI #brasileirao2020 pic.twitter.com/eUSIGnvpC7 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 13, 2020

O técnico Enderson Moreira busca a primeira vitória no comando do Goiás, após três derrotas. Ele não contará esta noite com o volante Gilberto, contundido. Também estão fora por lesão o volante Sandro e os atacantes Mike e Victor Andrade. Em contrapartida, retornam o lateral Edilson, que cumpriu suspensão, e o atacante Douglas Baggio, recuperado do novo coronavírus (covid-19).

O Esmeraldino deve alinhar com Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju (Jefferson); Breno, Daniel Bessa e Shaylon; Douglas Baggio, Vinícius e Rafael Moura. Este último, aliás, completou 100 jogos pelo time goiano. O centroavante de 37 anos tem 46 gols e 17 assistências vestindo a camisa do Verdão.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.