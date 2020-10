Flamengo passeia no Carioca de basquete antes de final da Champions

O Flamengo levantou, neste domingo (4), o primeiro troféu oficial do basquete brasileiro desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O Rubro-negro assegurou o título do Campeonato Carioca masculino da modalidade, pela 15ª vez consecutiva, ao atropelar o Tijuca por 104 a 40. O pivô Rafael Hettsheimeir, com 18 pontos, foi o cestinha da partida, que seguiu o roteiro dos últimos compromissos, com amplo domínio flamenguista e vantagem confortável no placar.

FIM DE JOGO NO MARACANÃZINHO! O Flamengo vence o Tijuca por 104 a 40 e se sagra CAMPEÃO CARIOCA!



A equipe dirigida pelo técnico Gustavo de Conti mira agora a decisão da Champions League (antiga Liga das Américas, a Libertadores do basquete masculino). No próximo dia 30 de outubro, em Montevidéu (Uruguai), o time carioca encara, em partida única, o ganhador do duelo entre os argentinos Quimsa e San Lorenzo, que duelam cinco dias antes. O clube foi campeão do torneio em 2014 (o ala Marquinhos e o ala-pivô Olivinha, que seguem no elenco, fizeram parte da equipe).

Sem a concorrência do Botafogo, que encerrou o projeto de basquete após a última edição do Novo Basquete Brasil (NBB) ser cancelada devido à pandemia, o time da Gávea não encontrou dificuldades para ratificar a soberania no Rio de Janeiro na edição 2020 do Estadual. Nos seis confrontos que realizou, o Rubro-negro anotou mais de 100 pontos quatro vezes. Contra o Municipal, pela terceira rodada, o campeão da temporada 2018/2019 do NBB venceu por 82 pontos de diferença.