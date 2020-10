Flamengo vence Vasco de virada e dorme na vice-liderança

O Flamengo venceu o Vasco, de virada, por 2 a 1, em São Januário, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Flamengo pulou para 27 pontos e vai dormir na vice-liderança da competição. Já o Vasco estacionou nos 18 pontos e começa a ser ameaçado pela zona do rebaixamento.

Em crise, o Vasco entrou em campo com algumas mudanças. Pikachu, Fellipe Bastos e Vinícius foram barrados. Mesmo assim, a postura do Cruzmaltino foi de esperar o Flamengo atacar para encaixar contra-golpe.

O início de jogo foi nervoso, com entradas ríspidas das equipes, e muitos erros de passes. Aos oito minutos, Bruno Henrique tentou sair jogando, mas dominou errado. Cayo Tenório recuperou a bola, driblou Filipe Luís, invadiu a área e tocou para Talles Magno abrir o placar.

Após o gol, o Flamengo continuou tendo a posse de bola, mas não conseguia furar a defesa vascaína. Por outro lado, o Gigante da Colina quase ampliou aos 31 minutos, com Benítez cobrando falta de fora da área para a boa defesa do goleiro Hugo. Apesar de saído para o intervalo com a vantagem, a equipe do Vasco reclamou bastante de uma falta de Diego em Benítez. O camisa 10 do Flamengo já tinha cartão amarelo, mas o árbitro não penalizou o jogador.

Logo com um minuto na etapa, o Flamengo empatou. Diego cobrou falta pela direita e Léo Pereira subiu para deixar tudo igual. O jogo continuou equilibrado, com poucas chances para as equipes. O Flamengo conseguiu a virada aos 24 minutos. Thiago Maia lançou Bruno Henrique. O camisa 27 dividiu com Fernando Miguel, que saiu mal do gol. O atacante dominou e chutou no canto direito. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Depois da virada, o Vasco se lançou ao ataque e passou a pressionar o Flamengo. O Cruzmaltino chegou a fazer o gol de empate, com Germán Cano, aos 41 minutos, mas o VAR apontou impedimento de Guilherme Parede na jogada. Mesmo acuado, o Flamengo segurou a vitória e saiu de São Januário com mais três pontos.