Fred marca e Fluminense vence Goiás pelo Brasileiro

O atacante Fred viveu uma noite especial nesta quarta (7) diante do Goiás, pois em seu jogo de número 300 pelo Fluminense marcou um dos gols da vitória de 4 a 2 em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este gol, de número 174 pelo Tricolor, foi importante para o centroavante, que vem tendo dificuldades de manter uma boa sequência em seu retorno à equipe.

Jogo movimentado

Em partida realizada no estádio da Serrinha, Goiás e Fluminense fizeram um jogo muito movimentado e com muitos gols.

Jogando em casa, o Esmeraldino começou melhor, e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, aos 21 minutos, com o atacante Rafael Moura, após receber passe de Vinicius Lopes. Foi a lei do ex entrando em campo. E a lei do ex voltou a aparecer na partida aos 40 minutos, quando Yago empatou para o Fluminense com um belo chute após receber de Hudson.

O placar só voltou a mudar na etapa final, e justamente com Fred aos 6 minutos. Caio Paulista cruza para o camisa 9, que cabeceou muito bem para vencer o goleiro Tadeu. Mas aos 21 minutos o confronto voltou a ficar empatado, após gol de pênalti de Rafael Moura.

Porém, a igualdade dura apenas 3 minutos, pois Nenê recebeu de Hudson e bateu muito bem para vencer Tadeu. O quarto gol do Tricolor saiu aos 30 minutos, quando Danilo Barcelos cobra falta para a área e Digão tentou duas vezes para marcar.

O resultado foi ótimo para o Fluminense, que se manteve no pelotão da frente da classificação com 21 pontos, enquanto o Goiás permaneceu na lanterna da classificação com 9 pontos. O próximo compromisso do Tricolor será no próximo domingo, contra o Bahia no Maracanã, já o Esmeraldino visita o líder Atlético-MG no sábado.

Vitória para diminuir a pressão

Quem também venceu nesta quarta foi o São Paulo, que superou o Atlético-GO no estádio do Morumbi. E este triunfo teve importância especial para o técnico Fernando Diniz, que vem sendo questionado constantemente pela torcida.

O triunfo do Tricolor começou a ser construído nos acréscimos do primeiro tempo, quando Brenner aproveitou bate e rebate na área para tocar para o gol vazio. O segundo gol saiu apenas na etapa final. O garoto Gabriel Sara, que vem recebendo cada vez mais espaço com Fernando Diniz, marcou um golaço ao chutar com muita força, de esquerda, da intermediária.

Quem deu números finais ao confronto foi Brenner, que voltou a marcar aos 25 minutos após aproveitar cruzamento rasteiro de Gabriel Sara. O triunfo foi muito importante para o São Paulo, que fica na luta pelas primeiras posições da competição com 23 pontos. Já o Atlético permanece com 15 pontos, perto da zona do rebaixamento.

O próximo desafio do Tricolor será no sábado, quando protagoniza clássico com o Palmeiras, já o Dragão pega o Bragantino no domingo.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.