Hugo Calderano inicia busca por segundo título da Copa da Alemanha

O brasileiro Hugo Calderano começa, no próximo domingo (4), a busca pelo seu segundo título da Copa da Alemanha. O melhor mesatenista da história do Brasil, e atual sexto colocado no ranking mundial, defende a equipe do Liebherr Ochsenhausen.

O time enfrenta o Fulda-Maberzell às 10h (horário de Brasília) pelas oitavas de final da competição. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo site hugocalderano.com. O brasileiro conquistou a Copa da Alemanha com o Ochsenhausen no ano passado. Inclusive, ele foi o destaque da campanha, vencendo todos os seus jogos na semifinal e na decisão.

A equipe do carioca começou bem a temporada 2020/2021. Na liga alemã de tênis de mesa, venceu os dois confrontos que disputou. Calderano esteve no primeiro confronto e foi decisivo mais uma vez. Venceu as duas partidas contra o esloveno Darko Jorgic e o chinês Shang Kun.

Fim de ano cheio de compromissos

Nesta semana, o atleta também teve confirmada a presença em dois eventos internacionais. Ao lado do Gustavo Tsuboi, ele estará na Copa do Mundo individual. Já no ITTF Finals, que reunirá apenas os 16 melhores do ranking, ele será o único brasileiro. As competições fazem parte do #RESTART, uma bolha que será organizada pela federação internacional da modalidade na China para a disputa de quatro torneios entre 8 e 29 de novembro. Os outros dois eventos serão a Copa do Mundo feminina e o WTT Macau.