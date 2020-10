Internacional perde no Chile, mas avança na Libertadores

Foi sofrido, mas o Internacional garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores mesmo sendo derrotado por 2 a 1, nesta quinta-feira (22), pela Universidad Católica (Chile) em partida realizada no estádio San Carlos de Apoquindo (Santiago).

(UCAxINT) ⏰ 50'/2T: Fim de jogo no Chile. Inter é superado por 2 a 1, mas fica com a vaga às oitavas de final da Libertadores. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/zcBqQnctD8 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 23, 2020

A classificação veio mesmo com o revés, porque a equipe comandada pelo técnico argentino Eduardo Coudet permaneceu na segunda posição do grupo E com 8 pontos. O Grêmio, que empatou em 1 a 1 com o América de Cali (Colômbia), nesta quinta, ficou em primeiro na chave com 11 pontos.

Equipe alternativa

Mesmo precisando somar pontos para garantir a classificação, o treinador argentino optou por mandar a campo uma formação alternativa, já pensando no jogo do próximo domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Mas mesmo com um time repleto de jogadores reservas, é o Colorado que abre o marcador, aos 23 minutos de bola rolando em cobrança de pênalti de D'Alessandro. A curiosidade é que o meia argentino completou nesta quinta a sua partida de número 90 pela Libertadores.

Porém, a alegria durou pouco, pois um minuto depois a Universidad empatou. Após falha na saída de bola de Musto, Zampedri fica com o domínio e chuta. Cuesta corta mal e acaba matando o goleiro Marcelo Lomba. A igualdade permaneceu até o intervalo.

(UCAxINT) ⏰ 20'/2T: Segue 1 a 1 no San Carlos de Apoquindo, em Santiago do Chile.



📸🇦🇹 #VamoInter #GloriaEterna pic.twitter.com/bUVbqMFwP9 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 23, 2020

Com a igualdade no marcador, o Inter ficava em situação perigosa, ainda mais que o América de Cáli abriu o placar diante do Grêmio em Porto Alegre no decorrer da etapa final. Com esta combinação de resultados o Colorado ainda estava na próxima fase da Libertadores, mas um revés fora de casa poderia mudar toda a situação.

Assim, o técnico Eduardo Coudet começa a colocar o que tem de melhor em campo. A intenção clara era dar mair intensidade a sua equipe, para evitar qualquer susto.

Mas mesmo com as mudanças a virada acaba acontecendo, e o time chileno chega ao segundo gol aos 43 minutos graças a uma bicicleta de Zampedri. Mas o pior não vem, pois, apesar de o Colorado ter o mesmo número de pontos que o América de Cali, que vencia o Grêmio, o time brasileiro tinha vantagem no saldo de gols.

E, quando o jogo do Inter já havia chegado ao final, veio uma boa notícia, o Grêmio garantiu o empate com o América de Cali no último lance, confirmando a vaga colorada.

Sorteio das oitavas

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores acontece na próxima sexta-feira (23).

Veja a classificação atualizada da Copa Libertadores.