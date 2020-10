Joaçaba e Tubarão iniciam sequência de confrontos entre si pela LNF

Joaçaba e Tubarão fazem nesta quarta-feira (7), às 21h (horário de Brasília), o primeiro de dois confrontos seguidos entre si pela Liga Nacional de Futsal (LNF). Os times catarinenses voltarão a se enfrentar no domingo (11), com transmissão ao vivo pela TV Brasil, a partir das 11h. Ambos os duelos são válidos pelo Grupo C da competição.

A partida desta quarta-feira será no ginásio do Centro de Eventos da Universidade do Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), em Joaçaba (SC) e vale pela segunda rodada da LNF. Já o compromisso de domingo, no ginásio Estener Soratto, em Tubarão (SC), contará pela 13ª rodada. Devido à pandemia do novo coronavírus, os jogos têm sido agendados gradativamente pelos organizadores.

Após seis partidas, o Joaçaba persegue a primeira vitória na temporada. O time da casa é o lanterna do Grupo C, com três pontos, e vem de dois empates: 2 a 2 com o Pato, atual bicampeão, e 0 a 0 com o Jaraguá. O técnico Paulinho Sananduva tem quase todo o elenco à disposição. A única ausência é o goleiro Queixo, que se recupera de uma cirurgia.

O Tubarão busca a terceira vitória consecutiva, que colocaria o time, hoje com 10 pontos, na cola de Umuarama (15 pontos) e Pato (14), líder e vice-líder da chave, respectivamente. A equipe é a que menos esteve em quadra pela LNF, com cinco jogos até agora - mesmo número do Jaraguá, que está no mesmo grupo, e do Minas Tênis Clube, do Grupo A.

Também nesta quarta, pelo Grupo C, a Assoeva recebe o Jaraguá no Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS). A bola rola às 18h, pela 12ª rodada da competição. As duas equipes vêm de tropeços. Os gaúchos foram derrotados pelo Pato, de virada, por 5 a 2, em duelo transmitido pela TV Brasil no domingo (4). Já os catarinenses, que não vencem há quatro jogos, não saíram do zero com o Joaçaba no sábado (3).

Na terça-feira (6), o São José assumiu a vice-liderança do Grupo A ao superar o Corinthians, em casa, por 3 a 2. O pivô Deives e o ala Rafa marcaram para o Timão, mas os alas Vandinho, Rooney e Fabrício decretaram a vitória de virada da franquia joseense, que completou 14 anos de fundação no dia e foi a 14 pontos, atrás somente do líder Magnus Sorocaba, que tem 24 pontos. O Alvinegro, com nove pontos, é o quarto colocado.

Confira a classificação da Liga Nacional de Futsal.