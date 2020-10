Jogo entre Joaçaba e Pato marca estreia de Santa Catarina na LNF 2020

A partida entre Joaçaba e Pato, nesta quinta-feira (1), às 20h30 (horário de Brasília), será a primeira disputada em Santa Catarina desde o início da edição 2020 da Liga Nacional de Futsal (LNF). A liberação para a realização de jogos na pandemia do novo coronavírus (covid-19) foi assinada na última sexta-feira (25), em portaria da Secretaria de Estado da Saúde.

A permissão é restrita a cidades que não estejam sob risco “gravíssimo”, conforme a matriz estabelecida pelo governo estadual. No momento, nenhuma região catarinense se encontra nesse estágio. O município de Joaçaba (SC), que receberá a partida desta quinta, encontra-se sob risco “grave”. A última atualização da matriz ocorreu em 22 de setembro.

Sem poder atuar em casa, os times catarinenses estão entre os que menos atuaram até agora, precisando aguardar a disponibilidade de calendário dos rivais. O Joaçaba, curiosamente, é a equipe do estado que mais atuou no Grupo C: quatro vezes. São três derrotas e um empate. A franquia está na lanterna da chave, com um ponto, mas pode subir até duas posições se vencer o duelo no ginásio do Centro de Eventos da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc).

O Pato é o vice-líder do grupo, com 10 pontos, a quatro do Umuarama, primeiro colocado. O atual bicampeão da LNF, que goleou o Tubarão por 5 a 1 no dia 17 de setembro, busca mais regularidade. Após seis partidas, o time de Pato Branco (PR) ainda não emplacou duas vitórias seguidas na competição. No primeiro embate com o Joaçaba em 2020, em 9 de setembro, os paranaenses venceram por 3 a 1.

Primeira vez

Na quarta-feira (31), o Minas Tênis Clube obteve a primeira vitória na edição 2020 da Liga Nacional de Futsal. Em Dracena (SP), os mineiros superaram a Intelli Tempersul por 5 a 4, de virada. Os três gols do ala Tatinho e a bola na rede do pivô Marcelo não foram suficientes para os paulistas. O fixo Vitor e os alas Henrique, Leozinho, Lion e Lucas marcaram para os visitantes, que foram aos oito pontos, na quarta posição do Grupo A. A Intelli, com 11, é a segunda.

Já pelo Grupo B, o Cascavel recebeu o Carlos Barbosa e as equipes ficaram no 1 a 1. O pivô David abriu o placar para a Serpente, mas o ala Fellipe Mello empatou. Os times perderam a chance de assumir a ponta da chave, que segue com o Atlântico, com 15 pontos. Os paranaenses estão em terceiro, com 13 pontos, um a menos que os gaúchos, que aparecem em segundo.

