Libertadores: Grêmio empata no último minuto e garante 1ª posição

Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio recebeu o América de Cali (Colômbia), em Porto Alegre, e empatou em 1 a 1 nesta quinta-feira (22).

FIM DE JOGO: #Grêmio 1x1 @AmericadeCali

Encerramos a primeira fase da #Libertadores com a classificação na 1ª posição do Grupo E! Amanhã, a partir das 12h, conheceremos o nosso adversário nas oitavas. Acompanhe ao vivo: https://t.co/Vf2DPuhwka 🇪🇪🏆🏆🏆 #GRExAME #OPesoDaTradição pic.twitter.com/HYL3e8xESD — Grêmio FBPA (@Gremio) October 23, 2020

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho garantiu a primeira posição do grupo E com 11 pontos. O outro classificado da chave foi o Internacional, que perdeu de 2 a 1 para a Universidad Católica (Chile) nesta quinta.

Após um primeiro tempo muito igual, no qual a equipe de Porto Alegre não aproveitou as oportunidades que criou, o Tricolor tem a oportunidade de abrir o placar logo aos 5 minutos da etapa final, quando o juiz marca pênalti em cima de Luiz Fernando.

Mas o meia Robinho bate muito mal e o goleiro Graterol defende. E, como diz o ditado, quem não faz leva. E é isso que aconteceu no lance seguinte, quando Vergara cruza na área gremista para Kannemann cortar errado e marcar contra.

A partir daí o América começa a amarrar a partida, e acaba punido no último lance, já nos acréscimos. O juiz marca pênalti após Velasco tocar a bola com a mão. Diego Souza vai para a cobrança, com paradinha, e não falha para fazer o gol do empate final.

Está passando um Tanque dançando pela sua TL para lembrar que somos os primeiros do Grupo E da @LibertadoresBR.



🇪🇪🏆🏆🏆 #GRExAME #Libertadores #OPesoDaTradição pic.twitter.com/4cYiw20lEF — Grêmio FBPA (@Gremio) October 23, 2020

Com este resultado a equipe colombiana acaba na quarta posição da chave, ficando de fora tanto da Libertadores como da Sul-Americana, para a qual foi o terceiro colocado do grupo, a Universidad Católica.

Sorteio das oitavas

Agora, as atenções do Grêmio se voltam para o adversário das oitavas de final da competição, que será definido em sorteio realizado nesta sexta-feira (23).

Veja a classificação atualizada da Copa Libertadores.