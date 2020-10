LNF: em meio a maratona, Joinville recebe esperançoso Foz Cataratas

Garantido no mata-mata da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Jonville recebe o Foz Cataratas neste domingo (25), no ginásio do Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC), de olho na liderança do grupo B. Já aos paranaenses, só a vitória interessa para a equipe ainda ter chances de se classificar como melhor quinta colocada geral da primeira fase. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

⚽️ Catarinenses e paranaenses entram em duelo pela Liga Nacional de Futsal! #Joinville joga em casa contra o #FozCataratas. É ao vivo neste domingo (25), às 11h, na TV Brasil. #LNF2020



Saiba como sintonizar a TV Brasil e nossas parceiras: https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/opQWqJ6rK0 — TV Brasil (@TVBrasil) October 23, 2020

Trata-se do segundo duelo entre os rivais na edição deste ano da LNF. Em 1º de setembro, em Foz do Iguaçu (PR), o time catarinense venceu por 2 a 0, com gols do ala Rodriguinho e do fixo Lucas Machado. A partida marcou a estreia do JEC na competição, além de ter sido o quarto compromisso do Azulão.

Com três partidas a disputar, o Joinville é o vice-líder da chave com 20 pontos, um a menos que o Carlos Barbosa, que já finalizou a participação na fase de grupos. O duelo com o Foz será o quinto em oito dias e apenas o primeiro da sequência sendo mandante. A maratona iniciou no sábado da semana passada (17), com a vitória por 4 a 3 sobre o Blumenau, pela LNF. Depois, foram três jogos pelo Campeonato Catarinense, contra Lages (13 a 0), Curitibanos (4 a 4) e São Lourenço (3 a 5).

O técnico Daniel Júnior optou por usar o elenco principal nos dois primeiros compromissos, poupando-o nos jogos seguintes. Contra Curitibanos e São Lourenço, o Joinville atuou com atletas que não enfrentaram o Lages, reforçados por jogadores do sub-20. Nessas partidas, o time foi dirigido por Herick Pereira, treinador da base e da seleção brasileira sub-17. Os titulares já voltam à quadra neste domingo.

O Foz é o sexto colocado do grupo B, com nove pontos, e pode chegar, no máximo, a 15 pontos. O Atlântico, quarto colocado e último time na zona de classificação, tem 16. Assim, o Azulão das Três Fronteiras só alcançará a segunda fase se for o melhor quinto colocado das três chaves. No grupo A, a posição é ocupada pela Intelli Tempersul, com 12 pontos. No C, é pelo Campo Mourão com 10 pontos.

A equipe não atua pela LNF desde o último dia 15, quando superou o Marreco por 2 a 0. Na sequência, enfrentou Umuarama (3 a 2) e Cascavel (0 a 5) por Campeonato Paranaense e Liga Paraná, respectivamente. Para encarar o JEC há três ausências: os alas Pierre e Daniel Feitosa (contundidos) e o fixo Pedro Beraldo, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). O fixo Léo Costa, recuperado de lesão, está à disposição de Marlus Sokolowski. O técnico, aliás, volta ao banco de reservas depois de cumprir isolamento, após ter sintomas da covid-19. O exame do treinador deu negativo.

Também no domingo, o Corinthians recebe o Brasília às 12h, enquanto Praia Clube e Minas Tênis Clube fazem o clássico mineiro da LNF às 13h30, em Uberlândia (MG).

Confira a classificação da Liga Nacional de Futsal.