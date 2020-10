LNF: um mês após empate no Paraná, Assoeva e Pato se reencontram

Um mês após se enfrentarem em Pato Branco (PR), Assoeva e Pato se reencontram pela Liga Nacional de Futsal (LNF) neste domingo (4), desta vez no Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS). A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil a partir das 11h (horário de Brasília) e vale pela 11ª rodada da competição. Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os jogos têm sido agendados gradativamente pela organização.

O primeiro embate entre as equipes, em 5 de setembro, valeu pela quarta rodada e terminou empatado em 2 a 2. O Pato ficou duas vezes à frente, com gols dos alas Joãozinho e Lucas Selbach (que rescindiu com o time paranaense no último dia 17 de setembro), mas o ala Gabriel Darici e o pivô Keké igualaram para os gaúchos. A partida marcou a estreia da Assoeva na edição 2020 da LNF.

Os times vivem momentos distintos. Com sete partidas realizadas, o Pato é vice-líder do Grupo C com 11 pontos. Na última quinta-feira (1), os atuais bicampeões ficaram no empate por 2 a 2 com o Joaçaba. O pivô Tiago Selbach, irmão gêmeo de Lucas, é o goleador da equipe paranaense, com quatro bolas na rede nas seis vezes em que atuou.

A Assoeva, que esteve em quadra cinco vezes, tem sete pontos ganhos. Jogar em casa tem sido um diferencial para os gaúchos. As duas vitórias da equipe até o momento foram em Venâncio Aires, 3 a 2 sobre o Umuarama, líder da chave, e 4 a 0 sobre o Joaçaba. O fixo Boni e o ala Vini Scola (cada um com três gols) são os artilheiros da equipe.

“Sabemos que o Pato é uma grande equipe e que será um jogo complicadíssimo. O [Sérgio] Lacerda [técnico do Pato] é um grande treinador, instiga os atletas dele. A semana de treinos foi bem forte. Mesmo sem público, o fator casa tem que ser importante. O Pato vem de viagem, de uma sequência de jogos. Temos que saber aproveitar isso e somar pontos. A equipe deles vem evoluindo, mas a nossa também, isso é nítido. Estamos almejando grandes coisas esse ano”, afirma o goleiro Vitinho, da Assoeva.

Além de Assoeva e Pato, outra partida movimenta o Grupo C neste domingo. Na arena da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Campo Mourão (PR), a equipe da casa recebe o Umuarama às 19h. Os mourãoenses ocupam a terceira posição da chave, com oito pontos, enquanto o Azulão lidera o grupo e encara, no momento, uma sequência de cinco compromissos longe de Umuarama (PR), o primeiro deles na última sexta-feira (2), contra o Tubarão.

Transmissão da TV Brasil

