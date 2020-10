Melo e Kubot vencem na estreia e avançam às quartas do Aberto de Viena

Foi uma estreia difícil, mas o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot se superaram em quadra e, após quase duas horas de embate, venceram por 2 sets a 1 a parceria do sul-africano Raven Klaasen com o holandês Jean-Julien Rojer. O triunfo garantiu a vaga de Melo e Kubot nas quartas de final, amanhã (29), às 14h40 (horário de Brasília), contra o austríaco Jurgen Melzer e o francês Edouard Roger Vasselin.

O jogo começou equilibrado. A dupla Klassen e Rojer quebraram o saque logo no segundo game. A devolução de Melo e Kubot ocorreu só no nono game. A decisão da primeira parcial foi para o tie-break e a parceria Brasil-Polônia levou a melhor por 7-4. O segundo set, mais acirrado, não teve quebras de saque, e novamente foi definido no tie-break, mas desta vez Klassen e Rojer foram melhores e fecharam na frente, também por 7-4, igualando o placar: 1 a 1.

Com o empate, a decisão foi para o match tie break. Melo e Kubot chegaram a liderar por 5-4, mas os adversários viraram o placar para 7-5. A partir daí, só deu Brasil-Polônia: a dupla virou de novo - fez cinco pontos diretos - e sacramentou a vitória no set decisivo por 10-7.

Bruno Soares e Mate Pavic

Outra dupla que brilhou na estreia e assegurou presença nas quartas, foi a do brasileiro Bruno Soares com o croata Mate Pavic. Na última segunda-feira (26) eles venceram por 2 sets a 0 os qualifiers poloneses Karol Drzewiecki e Szymon Walkow, com parciais de 7/6(7) e 6/3.

Bruno e Pavic também voltarão à quadra amanhã (29). Os atuais vice-campeões de Roland Garros enfrentarão os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, atuais no saibro parisiense. Os parceiros despacharam na tarde de hoje (28) os australianos John Peers e Michael Venus, com um duplo 6-4.