Messi marca pela 16ª edição seguida da Liga dos Campeões

O craque argentino Lionel Messi se tornou o primeiro jogador a marcar gol em 16 temporadas consecutivas da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (20), ao comandar o Barcelona na goleada de 5 a 1 sobre o Ferencváros (Hungria), no estádio do Camp Nou, na estreia dos times no grupo G da competição.

Leo #Messi is the first player in @ChampionsLeague history to score in 16 consecutive seasons! #UCL



Messi marcou de pênalti no primeiro tempo o seu 116º gol na competição, antes de Ansu Fati fazer o segundo. O brasileiro Philippe Coutinho marcou outro gol no início do segundo tempo, mas o zagueiro do Barça Gerard Piqué acabou expulso da partida por falta em Tokmac Nguen, levando a um pênalti para os visitantes que foi convertido por Igor Kharatin.

Qualquer esperança do time húngaro de uma recuperação dramática acabou quando Pedri, de 17 anos, marcou seu primeiro gol pelo Barça, e o francês Ousmane Dembélé fechou o placar no fim do jogo.

O clube catalão superou a Juventus no saldo de gols no topo da tabela, depois que o campeão italiano venceu por 2 a 0 o Dínamo de Kiev, fora de casa, também nesta terça-feira. As duas equipes se enfrentam em Turim em 28 de outubro.