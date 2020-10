Neymar marca dois gols na vitória do PSG sobre o Angers

O atacante Neymar marcou seus dois primeiros gols da atual temporada nesta sexta-feira (2), quando o PSG goleou o Angers por 6 a 1 em partida válida pelo Campeonato Francês.

Alessandro Florenzi, Julian Draxler, Idrissa Gana Gueye e Kylian Mbappé marcaram os outros gols do PSG, que conquistou a quarta vitória consecutiva na competição, enquanto Ismael Traore diminuiu para o Angers de cabeça.

Depois de sofrer duas derrotas nas primeiras cinco rodadas da temporada, o PSG saltou para o segundo lugar na tabela com 12 pontos em seis partidas, um ponto atrás do líder Rennes.

O técnico do Angers, Stephane Moulin, que está no cargo desde 2011 e é o treinador com mais tempo entre as cinco principais ligas da Europa, escalou sua equipe com cinco jogadores na defesa, mas não teve sucesso.

Após Florenzi abrir o placar logo aos 7 minutos, Neymar ampliou com o pé esquerdo aos 36 minutos. O brasileiro marcou pela segunda vez na partida na volta do intervalo.

Draxler e Gueye marcaram em chutes desviados, antes de Mbappé garantir o sexto gol a seis minutos do fim.