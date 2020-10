Neymar parabeniza Pelé pelos seus 80 anos

O atacante brasileiro Neymar foi mais uma das personalidades do mundo do futebol a expressar sua alegria com o aniversário de 80 anos de Pelé, comemorado nesta sexta-feira (23).

Em postagem em seu perfil no Twitter, o atual camisa 10 da seleção brasileira agradeceu Pelé por tudo o que fez pelo futebol, e declarou: “Vida longa ao rei”.

Ninguém se compara a ti 👑

Obrigado por tudo que fez pelo futebol ... Vida longa ao REI 👑

Happy birthday King @Pele pic.twitter.com/rpodsTGA95 — Neymar Jr (@neymarjr) October 23, 2020

Já em seu perfil no Instagram, Neymar mostra uma camisa dada a ele pelo rei do futebol, e afirmou: “Hoje é aniversário do Rei Pelé”.

Artilharia da seleção

Desde o seu início no Santos, Neymar sempre deixou claro que tem Pelé como uma referência dentro de campo. Na seleção, por exemplo, o atacante do PSG (França) usa a mesma camisa 10 do rei do futebol, e busca atingir as marcas de seu antecessor.

Em sua última partida pelo Brasil, Neymar marcou três gols diante da seleção do Peru e atingiu a marca de 64 gols com a camisa do time nacional, de acordo com a Fifa. Ele superou Ronaldo Fenômeno e agora é o segundo jogador com mais gols pela seleção brasileira em partidas oficiais, atrás apenas de Pelé, que tem 77 gols. Na contagem da CBF, que leva em consideração partidas contra clubes e combinados, Neymar também tem 64 gols e ainda está atrás de Ronaldo e Zico. O Fenômeno aparece com 67 gols e o ídolo do Flamengo, com 66. Pelé soma 95.