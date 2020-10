São José encerra jejum no Brasileiro Feminino e complica Flamengo

O São José encerrou um jejum de quatro jogos sem vitórias pela Série A1 (primeira divisão) do Brasileiro Feminino. Nesta quinta-feira (1), as paulistas bateram o Flamengo por 3 a 0, pela 12ª rodada da competição, e seguem na briga por vaga nas quartas de final. A derrota marcou o fim da série de cinco partidas de invencibilidade das rubro-negras, que perderam a chance entrar no G-8.

As joseenses abriram o placar aos 15 minutos. Após uma saída errada da zaga flamenguista, a lateral Rafa Soares roubou a bola e abriu para a atacante Ariel bater cruzado, na saída da goleira Kaká. Aos 45, a meia Thaynara bateu escanteio pela esquerda, a atacante Mylena Carioca finalizou e a zagueira Rayane desviou na pequena área, ampliando o marcador.

Antes de a primeira etapa acabar, a zagueira Karen, capitã do Flamengo, recebeu o segundo amarelo e foi expulsa. Com uma jogadora a mais em campo, o São José manteve o comando das ações e fez o terceiro aos 19 minutos do segundo tempo. Depois de uma troca de passes na entrada da área, Mylena rolou para Fernanda Tipa dar números finais ao placar.

Com a vitória, as joseenses foram a 16 pontos e assumiram o 11º lugar, a dois pontos do Grêmio, que é o último time na zona de classificação e ainda vai a campo pela 12ª rodada. O Flamengo, com 18 pontos, continua em nono, mas pode ver a distância para o G-8 subir se as Gurias Gremistas superarem o Palmeiras e a Ferroviária bater o Avaí/Kindermann, nas partidas que começam às 19h (horário de Brasília).

Confira a classificação da Série A1 do Brasileiro Feminino.