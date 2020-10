Série B: Chapecoense celebra vitória e permanência de técnico

A Chapecoense teve uma quarta-feira (14) especial, pois derrotou o CRB em pleno estádio Rei Pelé por 1 a 0 em jogo atrasado da 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo veio no mesmo dia no qual o técnico Umberto Louzer confirmou que permaneceria na equipe após ser sondado pelo Cruzeiro.

Tamo junto demais, professor!



25 jogos

15 vitórias

8 empates

2 derrotas



E VAMOS POR MAIS!



25 jogos
15 vitórias
8 empates
2 derrotas

Com este resultado, o Verdão do Oeste assumiu a vice-liderança da competição, com três pontos a menos que o líder Cuiabá, que tem dois jogos a mais.

O atacante Anselmo Ramon marcou o gol da vitória, de cabeça, aos 30 minutos do segundo tempo.

Triunfo do Sampaio

Quem também venceu em um jogo atrasado, mas da quarta rodada, foi o Sampaio Corrêa, que superou o Figueirense por 3 a 0 no estádio Castelão.

Com gols de Flávio Boaventura, Caio Dantas e Jackson, conseguimos mais uma vitória na competição e nos distanciamos ainda mais da zona da degola.

Os gols da partida foram marcados por Flávio Boaventura, Caio Dantas e Jackson.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.