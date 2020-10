Série B: Paulo Sérgio faz três em goleada do CSA sobre o Paraná

Artilheiro do Brasil, agora com 20 gols na temporada, Paulo Sérgio brilhou na noite deste sábado (10). O atacante do CSA marcou três vezes na goleada sobre o Paraná, por 4 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Andrigo também balançou as redes.

Foi a quarta vitória do Azulão nas últimas cinco partidas. Antes da sequência, o time alagoano ficou sete jogos sem vencer, tendo sofrido com vários casos do novo coronavírus (covid-19) no elenco. O clube chegou a ter 20 jogadores contaminados ao mesmo tempo, levando os duelos pela segunda e terceira rodadas a serem adiados.

O resultado no Rei Pelé levou o CSA a 19 pontos, na 10ª posição, ainda com um dos jogos adiados (contra a Chapecoense, da segunda rodada) por ser disputado. Os alagoanos voltam a campo nesta terça-feira (13), às 19h15 (horário de Brasília), contra o Avaí, em Florianópolis, pela 16ª rodada.

O Paraná, que chegou até a liderar a Série B, não vence há quatro partidas e caiu para o sexto lugar, com 23 pontos. O Tricolor só retorna aos gramados pela competição no domingo da próxima semana (18), às 20h30, contra o Sampaio Corrêa, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

Guarani respira em casa

Rival do CSA, o CRB tropeçou em Campinas (SP). À tarde, o Alvirrubro foi superado por 3 a 1 pelo Guarani, que obteve a primeira vitória em casa nesta Série B. O atacante Waguininho e os meias Lucas Crispim e Arthur Rezende marcaram para o Bugre, enquanto o meia Diego Torres descontou para os alagoanos.

O Guarani continua na zona de rebaixamento, com 14 pontos, mas subiu uma posição - é o 18º, ultrapassando o Cruzeiro. O time paulista volta a jogar na terça, às 21h30, contra o líder Cuiabá, outra vez em Campinas. O CRB, em nono com 20 pontos, tem compromisso no próximo sábado (17), às 18h30, contra o Operário de Ponta Grossa (PR), em Maceió.

Avaí ganha duelo "leonino"

Em Salvador, também no período da tarde, o Avaí superou o Vitória por 2 a 1. O meia Valdívia, com dois gols, foi o destaque da partida que levou o Leão catarinense à sétima colocação, com 22 pontos. O Leão baiano, que sofreu a terceira derrota seguida como mandante, desceu duas posições e está em 12º, com 18 pontos.

O Avaí retorna a campo na terça, em casa, contra o CSA. O Vitória terá pela frente outro time de Santa Catarina, mas desta vez como visitante. O Rubro-Negro pega a Chapecoense no sábado, às 16h, na Arena Condá.

Xavante vence clássico

Mais cedo, o Brasil de Pelotas superou o Juventude por 2 a 1 em clássico do interior gaúcho. O meia Matheus Oliveira marcou duas vezes no primeiro tempo e encaminhou a vitória do Xavante em Caxias do Sul (RS). Na etapa final, o atacante Wagner descontou para o time alviverde, que parou nas defesas do goleiro Rafael Martins e viu chegar ao fim a série de sete jogos sem derrotas.

O triunfo levou o Brasil a 18 pontos, na 13ª posição da Série B, afastando-se da zona de rebaixamento. Os gaúchos voltam a campo no sábado, contra o Figueirense, em Pelotas (RS), às 18h30. Já o Juventude estacionou nos 23 pontos, caindo para quinto. O Verdão tenta a reabilitação na sexta-feira (16), diante do Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30.

Mais 15ª rodada

A rodada foi aberta na sexta-feira (9) com o empate sem gols entre Figueirense e Chapecoense, em Florianópolis. Em Ponta Grossa, Operário e Confiança ficaram no 1 a 1. Em Belo Horizonte, o América-MG voltou ao G-4 ao superar o Náutico por 2 a 0. Já o Cuiabá aproveitou o tropeço da Chape na capital catarinense e abriu seis pontos na liderança da Série B ao bater a Ponte Preta por 2 a 1, na Arena Pantanal. O Dourado foi a 32 pontos.

Confira aqui classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.