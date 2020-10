Série B: Sampaio Corrêa vence no Mineirão e Cruzeiro segue no Z4

O Cruzeiro termina a 14ª rodada na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa foi a Belo Horizonte nesta quinta (8) e venceu a Raposa por 2 a 1, no Mineirão, no dia em que o goleiro Fábio completou 900 jogos com a camisa celeste. Com o resultado, o time maranhense chegou a 14 pontos e saiu do Z4, na 15ª posição. O Cruzeiro segue com 11 pontos, ocupando a 18ª colocação.

Lento, Cruzeiro não supera Sampaio

Apesar de as equipes saírem para o intervalo com um empate em 1 a 1, o Sampaio Corrêa foi melhor no primeiro tempo. A equipe maranhense abriu o placar logo aos 12 minutos, com Roney. Aos 16 minutos, Pimentinha desperdiçou boa chance. O atacante teve outra oportunidade aos 34 minutos, mas, na hora de tocar para Vinícius Kiss, acabou errando.

O Cruzeiro não teve muita intensidade na etapa inicial, mesmo assim criou duas chances para marcar. Aos 20 minutos, Joécio recuou mal a bola e Arthur Caíke cruzou para Sassá. O atacante finalizou por cima da trave. O gol da Raposa veio aos 40 minutos. Filipe Machado cobrou falta da intermediária e Manoel cabeceou para empatar a partida.

O panorama não mudou muito no segundo tempo. Apesar de ter a posse de bola, o Cruzeiro não conseguia assustar o organizado time do Sampaio Corrêa. Não demorou para a equipe maranhense fazer o segundo. Pimentinha avançou livre pela direita e passou para Caio Dantas. O atacante chutou com tranquilidade e precisão no canto esquerdo do goleiro Fábio.

Aos 39 minutos, a Raposa teve a chance de empatar novamente. Thiago passa para Sassá pela direita. O atacante devolveu na medida e Thiago bateu em cima de Luis Gustavo. Aos 46 minutos, Maurício arriscou da entrada da grande área e a bola passou tirando tinta da trave esquerda de Gustavo. A última oportunidade veio aos 48 minutos. Cruzamento da esquerda para Thiago, que cabeceou sozinho, mas jogou para fora.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Oeste, domingo (11) às 16h na Arena Barueri. O Sampaio Corrêa recebe o Botafogo-SP, no mesmo dia às 18h no Castelão.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.