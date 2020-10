Tudo igual para Avaí e CSA em Florianópolis pela Série B

Nesta terça-feira (13), no estádio da Ressacada, Avaí e CSA empataram em 1 a 1 pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os catarinenses entraram em campo com vários desfalques por conta do novo coronavírus (covid-19). Poucas horas antes do jogo, quatro jogadores e um integrante da comissão técnica testaram positivo. Com o resultado, o Leão da Ilha segue na quinta posição com 23 pontos, três a menos que o América-MG, o primeiro time dentro do G-4. Já o Azulão de Alagoas ocupa a nona posição, com 20.

Os visitantes abriram o marcador aos 10 minutos com o zagueiro Leandro Castán. Ainda no primeiro tempo, aos 39, Getúlio deixou tudo igual no placar. Na segunda etapa, nada se modificou e cada equipe levou um ponto.

Os dois times só retornam a campo na próxima terça (20). O Avaí vai até Caxias para enfrentar o Juventude, às 19h15 no estádio Alfredo Jaconi. No mesmo horário, o CSA enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto-SP em Maceió, no estádio Rei Pelé.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.