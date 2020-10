Série B: Vitória e Guarani ficam no 1 a 1

Na partida que encerrou a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória e Guarani empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (22) no estádio do Barradão.

Fim de jogo. Leão abre o placar, desperdiça chances e apenas empata com o Guarani.



Próximo jogo é no domingo, às 20h30, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.



Próximo jogo é no domingo, às 20h30, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Atuando em casa, a equipe baiana abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo com o atacante Léo Ceará em cobrança de pênalti. Porém, aos 34 minutos da etapa final a equipe de Campinas deixou tudo igual com o atacante Rafael Costa, que aproveitou bola que sobrou para marcar.

Com este resultado, o Vitória permaneceu na 13ª posição com 20 pontos, enquanto o Guarani ficou na 15ª com 18.

O próximo desafio da equipe baiana na competição será contra o Botafogo-SP no próximo domingo (25), mesmo dia no qual a equipe de Campinas mede forças com o Avaí.

Veja a classificação atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro.