Série C: São Bento vence São José dentro de casa

No estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba-SP, o São Bento derrotou, nesta quinta (15), o São José-RS por 2 a 0 pela 10ª rodada da competição. Após o vice-campeonato da Série A2 do Paulista, o Azulão conquistou a primeira vitória na competição e deixou a lanterna da chave.

O time do treinador Edson Vieira encontrou o gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo com Bambam. Na segunda etapa, aos 37, os anfitriões ampliaram com Denner, aproveitando um rápido contra-ataque. Esta foi a primeira vitória do Bentão, que em 10 partidas ainda contabiliza cinco empates e quatro derrotas. Com o resultado, o time sorocabano vai a oito pontos e fica no nono lugar do grupo. No dia 25 ele terá o Criciúma pela frente, em jogo realizado em sua casa.

O São José, que vinha de uma vitória dentro de casa diante do Ypiranga, segue na oitava colocação com 11 pontos. O próximo adversário dos gaúchos é o líder Brusque, em Santa Catarina.

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.