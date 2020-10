Série D: ABC e Coruripe duelam em Natal pelo grupo 4

Nesta segunda-feira (26), ABC e Coruripe duelam no Estádio Frasqueirão, em Natal, pela nona rodada do grupo 4 da Série D do Brasileiro. A TV Brasil transmite o jogo, ao vivo, a partir das 15 horas (horário de Brasília).

Os anfitriões, que lideram a chave com 15 pontos, terão no mínimo sete desfalques. O clube anunciou na noite do último sábado (24) os resultados dos testes para o novo coronavírus (covid-19). Neles, cinco atletas, que não tiveram os nomes divulgados, testaram positivo. Os jogadores infectados estão afastados e seguem em tratamento médico. Segundo nota do ABC, “quatro estão assintomáticos e apenas um apresenta sintomas leves”. Além deles, o atacante Berguinho e o meia Lelê, no departamento médico, são dúvidas.

⚫⚪ Grupo finalizou na manhã deste domingo (25), no Frasqueirão, a preparação para o jogo contra o Coruripe/AL.



Jogadores participaram de um treino leve, apenas um recreativo, o "rachão". E teve resenha do time vencedor! 😜#ABCFC#OMaisQueridoDoRN pic.twitter.com/SRESTQLJVe — ABC Futebol Clube (@ABCFC) October 25, 2020

Já o Coruripe, que ocupa a quinta colocação com apenas 10 pontos em oito jogos, precisa de recuperação. O time alagoano vem de duas derrotas seguidas para o Central, com seis gols sofridos e nenhum marcado. O Hulk terá ao menos dois desfalques. Um deles será fora de campo. O técnico Elenilson Santos foi expulso por reclamação na derrota por 2 a 0 para o Central dentro de casa. O avante Palhinha também foi expulso após falta forte já aos 50 minutos da etapa final.

Se o momento do Coruripe não é bom na competição, o time alagoano tem algo positivo. A última vitória da equipe na competição foi justamente contra o ABC. Na 6ª rodada, o clube fez 1 a 0 na equipe potiguar jogando em casa, no Gérson Amaral.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.