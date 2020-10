Série D: Caxias-RS busca revanche contra invicto Novorizontino-SP

Um dos únicos invictos da Série D do Campeonato Brasileiro, o Grêmio Novorizontino-SP recebe o Caxias-RS nesta quinta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), pela oitava rodada da fase de grupos. A partida do Grupo 8 será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) e terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

As equipes se reencontram quatro dias após o confronto no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), vencido pelo Novorizontino por 1 a 0. O atacante Guilherme Queiroz decretou o quarto triunfo do Tigre, que iniciou a rodada na liderança da chave, com 14 pontos e um jogo a menos. O duelo contra o São Caetano-SP, pela quinta rodada, em São Caetano do Sul (SP), foi adiado para a próxima quarta-feira (28) porque o Azulão estava envolvido com as finais da Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Paulista.

O técnico do Novorizontino, Roberto Fonseca, não tem à disposição o goleiro Oliveira, o meia Adilson Goiano e o atacante Léo Tocantins, todos no departamento médico. Já o meia Elvinho, em transição após se recuperar de lesão, é dúvida. Os quatro desfalcaram o time no último domingo (18). A expectativa é que o treinador repita a formação que venceu no Centenário, com Giovanni; Felipe Rodrigues, Edson Silva, Bruno Aguiar e Paulinho; João Pedro, Cléo Silva, Léo Baiano e Danielzinho; Guilherme Queiroz e Deivid.

O tropeço em casa manteve o Caxias-RS na terceira colocação da chave 8, com 10 pontos. Vice-campeão gaúcho, o time grená largou com três vitórias na Série D, mas não vence há quatro jogos e corre risco de terminar a rodada fora do G-4. "A gente tem uma camisa muito grande. Temos que nos preocupar. Mas isso é futebol. Tenho certeza que vamos dar a volta por cima. Estamos com o alerta ligado", reconheceu o lateral Ivan, em entrevista ao canal oficial do clube no YouTube.

Para o reencontro com o Tigre, o técnico Rafael Lacerda não terá o lateral Bruno Ré e o atacante Bruninho, que se lesionaram no duelo anterior. A dupla foi substituída por Eduardo Diniz e Vinícius Baiano, respectivamente. O treinador ainda poupará três titulares devido ao desgaste físico, mas não revelou quais. O zagueiro Thiago Sales e os volantes Juliano e Carlos Alberto são os três atletas grenás com mais minutos em campo nesta Série D.

Mais três jogos da Série D começam às 15h desta quinta. Em Mossoró (RN), o Potiguar (RN) recebe o Itabaiana (SE), em duelo do Grupo 4. Pelo Grupo 5, jogam Vitória (ES) e Goiânia (GO), na capital capixaba. Já pelo Grupo 7, o FC Cascavel (PR) visita a Portuguesa (RJ) no Rio de Janeiro.

