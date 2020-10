Série D: Moto Club vence duelo maranhense contra Juventude Samas

Em duelo maranhense pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Moto Club levou a melhor sobre o Juventude Samas. No estádio Nhozinho Santos, em São Luís, o Papão venceu por 2 a 0 e assumiu o segundo lugar do Grupo 2, com 18 pontos. O Peixe Poraquê caiu para terceiro lugar, com os mesmos 17 pontos do River-PI, ficando na frente pelo saldo de gols (nove a cinco). A partida deste sábado (31) foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O jogo começou faltoso de ambos os lados e muito truncado. Quando os times colocaram a bola no chão, o Moto Club saiu na frente. Aos 18 minutos, o atacante Leandro Cearense apareceu na esquerda e rolou para o também atacante Wallace Lima bater na saída do goleiro Mateus. A resposta do Juventude veio no minuto seguinte, em cabeçada do zagueiro Dedé defendida pelo goleiro Saulo. A bola aérea do Poraquê assustou de novo aos 30, em novo lance de bola parada, mas Betão escorou por cima da meta.

O Juventude se lançou ainda mais à frente no segundo tempo, mas parou em Saulo. O goleiro do Papão fez duas boas defesas em chutes venenosos de fora da área, do lateral Doda e do meia Hiltinho. Na base do contra-ataque, o Moto ampliou. Aos 21 minutos, o meia Edrean cruzou e Wallace Lima, de cabeça, mandou para as redes. O gol murchou a equipe de São Mateus (MA), que até se manteve no campo do rival, mas de forma atabalhoada. O time da casa administrou o resultado até o apito final.

O Moto Club volta a jogar no próximo sábado (7), às 16h (horário de Brasília), contra o River, em Teresina. O Juventude também joga no Piauí, mas no domingo (8). Às 15h45, o Poraquê visita o Altos, líder do grupo.

Em outros jogos deste sábado pela Série D, América-RN e Globo-RN não saíram do zero pelo Grupo 3. No Grupo 5, Vitória-ES e Real Noroeste-ES também empataram, mas por 1 a 1. Igualdade também no duelo entre Portuguesa-RJ e Cabofriense, que ficaram no 2 a 2 pelo Grupo 7. Já no interior gaúcho, o Pelotas-RS foi superado pelo São Luiz-RS por 2 a 1, em duelo do Grupo 8.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.