Thiago Galhardo marca duas vezes e Internacional derrota Bragantino

Duas partidas fecharam a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (8). Em Curitiba, Athletico-PR e Ceará ficaram apenas no 0 a 0. Em Bragança Paulista, o Internacional interrompeu uma série de quatro jogos sem vencer e derrotou o Bragantino por 2 a 0, no Nabi Abi Chedid, com dois gols do artilheiro Thiago Galhardo.

O resultado deixou o Colorado novamente na vice-liderança da competição, com 25 pontos. Já o Massa Bruta segue na penúltima posição, com apenas 12 pontos conquistados.

O Internacional aproveitou o momento de Thiago Galhardo e o fraco desempenho defensivo do Bragantino no primeiro tempo. Mesmo sem encurralar o adversário, o Colorado chegava com facilidade para finalizar. Aos 16 minutos, Heitor avançou pela direita e, sem marcação, cruzou com perfeição na cabeça de Galhardo. O atacante apareceu sozinho entre os zagueiros, na pequena área, e concluiu sem chances para Júlio César.

O segundo gol veio aos 24 minutos. Edenílson recebeu novamente pela direita, na entrada da grande área. O volante teve tempo suficiente para encontrar Thiago Galhardo sem qualquer marcação. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, de cabeça, fez o segundo do Inter. O camisa 17 chegou a 12 gols na competição.

+3✅

Com a vantagem, o Inter diminuiu o ritmo na etapa complementar, e mesmo assim o Bragantino não levou perigo ao Colorado. Sem conseguir chegar ao gol adversário, o Massa Bruta ainda perdeu um jogador aos 39 minutos. Thonny Anderson deu um carrinho violento em Edenílson e recebeu o cartão vermelho. O Internacional manteve a posse de bola e apenas esperou o apito final do árbitro para confirmar a vitória por 2 a 0.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Atlético-GO, domingo às 18h15 no Olímpico. No mesmo dia, o Internacional recebe o Athletico-PR às 20h30 no Beira-Rio.

Igualdade em Curitiba

O Furacão também entrou em campo nesta quinta-feira, na Arena da Baixada. O Rubro-Negro ficou no 0 a 0 com o Ceará em uma partida com poucas emoções e equilibrada. A melhor oportunidade foi do Vozão, aos 28 minutos do segundo tempo. Vina cobrou escanteio, Luiz Otávio desviou e Abner salvou o gol em cima da linha.

Com o resultado, as duas equipes chegaram a 15 pontos, mas o Athletico-PR fica acima na tabela, na 12ª posição, enquanto o Ceará ocupa a 14ª colocação. Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Corinthians domingo (11) às 20h30 no Castelão.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.