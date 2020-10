Travessão e Muriel param Botafogo, que fica no empate com Fluminense

Na partida que abriu o domingo (4) de futebol pela Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fluminense ficaram no 1 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela 13ª rodada, marcou o nono empate do Glorioso no torneio. A equipe alvinegra, que teve a estreia do técnico Bruno Lazaroni, não vence há 10 compromissos pelo torneio nacional. Já o Tricolor das Laranjeiras perdeu a chance de, ao menos temporariamente, entrar no G-4.

Fim de jogo. No Nilton Santos, Fluminense empata com o Botafogo em 1x1. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h30, contra o Goiás, fora de casa. pic.twitter.com/BRVmUyNbBH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 4, 2020

Com o resultado, o Botafogo segue na zona de rebaixamento, agora com 12 pontos, na 18ª posição. O Alvinegro, time que menos ganhou até o momento (uma vitória apenas), pode até encerrar a rodada na lanterna se Coritiba e Goiás superarem São Paulo e Santos, respectivamente, nos compromissos deste domingo. O Fluminense, com 18 pontos, subiu para sexto, mas pode perder colocações ao longo do dia.

O Botafogo teve mais volume no primeiro tempo e criou ao menos duas boas chances. Primeiro aos 11 minutos, em chute de primeira do meia Carlos Renteria, defendido pelo goleiro Muriel, um dos melhores em campo. Aos 39, uma cabeçada do atacante Rhuan parou no travessão, após o cruzamento do também atacante Salomon Kalou.

O Fluminense chegou na bola parada, mas foi mais efetivo. Aos 21 minutos, o zagueiro Matheus Ferraz já tinha assustado, de cabeça, obrigando o goleiro Diego Cavalieri a fazer a defesa. Aos 40, não teve jeito. O meia Nenê cobrou escanteio, o centroavante Fred cabeceou forte e Diego Cavalieri salvou, mas a bola resvalou no lateral Victor Luís e, na tentativa de afastá-la, o também lateral Kevin mandou para as redes, marcando contra.

Primeiro tempo encerrado: BOTAFOGO 0 x 1 Fluminense.



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/LYPYfn3Tl9 — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) October 4, 2020

Na etapa final, o Glorioso seguiu pressionando. Aos 12 minutos, acertou novamente o travessão, desta vez com o atacante Matheus Babi. A insistência alvinegra deu resultado aos 27 minutos, quando o volante Caio Alexandre ficou com a sobra de uma cobrança de falta e bateu de primeira, empatando a partida. O jogo ficou mais aberto, mas Diego Cavalieri e Muriel, com boas defesas, impediram que o placar fosse alterado.

Os rivais voltam a jogar pelo Brasileirão na quarta-feira (7). Às 20h30 (horário de Brasília), o Fluminense visita o Goiás. Já o Botafogo atua novamente no Nilton Santos, desta vez contra o Palmeiras, às 21h30.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.