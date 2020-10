Vasco anuncia a contratação do meia argentino Leonardo Gil

O Vasco anunciou nesta quinta-feira (15) a contratação do meia argentino Leonardo Gil. O jogador, que estava no Al-Ittihad (Arábia Saudita), chega por empréstimo até junho de 2021.

"El Colo" Gil mandou uma mensagem para toda torcida do Vascão!#VascoDaGama https://t.co/IYrhhbecah pic.twitter.com/KsiFdBlYTr — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 15, 2020

Com a chegada de Gil, o time de São Januário passará a contar com o total de três argentinos, pois já tinha no elenco o meia Martín Benitez e o atacante Germán Cano.

“Atualmente com 29 anos de idade, Leonardo Roque Albano Gil iniciou a trajetória nas divisões de base do C.A.I e passou por Olimpo, Estudiantes e Talleres antes de chegar ao clube onde mais se destacou na Argentina, o Rosário Central, por quem se sagrou campeão da Copa Argentina, em 2018”, diz o Vasco em nota.

O próximo desafio do Vasco, que na última quarta anunciou a chegada do técnico Ricardo Sá Pinto, será pelo Brasileiro. O time de São Januário enfrenta o Internacional no próximo domingo (18) no estádio do Beira Rio.

