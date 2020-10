Ypiranga derrota Santana e conquista Campeonato Amapaense

O Ypiranga derrotou o Santana por 2 a 0, no Estádio Zerão, nesta quinta-feira (1), e conquistou seu 9º título Amapaense. O Negro-Anil havia vencido primeiro jogo da decisão por 2 a 1 e confirmou a conquista tomando a iniciativa na etapa inicial e jogando com o regulamento no segundo tempo.

A decisão do Campeonato Amapaense foi a primeira partida no Brasil com presença de público desde a paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Por meio do decreto 3.248/2020, da prefeitura de Macapá, 300 ingressos foram colocados à venda, sendo 50% destinado às diretorias dos clubes finalistas.

Além de torcida, a final foi marcada por falta de energia elétrica. Aos 23 minutos do primeiro tempo, uma das torres de iluminação do estádio apagou e a partida ficou paralisada por 13 minutos. Depois do fim da etapa inicial, a energia caiu novamente, desta vez nas três torres. O intervalo durou 25 minutos.

O Ypiranga foi melhor no primeiro tempo, partiu para cima e abriu o placar logo aos 16 minutos com Wilker, de pênalti, assinalado após toque de mão na bola dentro da grande área. Na segunda etapa, o Negro-Anil ficou recuado, esperando o erro do adversário. O Santana até tentou pressionar, mas acabou sofrendo o segundo. O gol que garantiu o título saiu aos 37 minutos, após cobrança de falta pela direita que Stevys tentou finalizar, mas acabou tocando para Edenílson marcar.

Com a vitória, o Ypiranga levantou a taça Wilson Pontes Sena. O nome escolhido pela Federação Amapaense de Futebol é uma homenagem ao ex-presidente do Esporte Clube Macapá e da FAF, que faleceu em julho deste ano vítima de covid-19.

