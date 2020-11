Alison e Álvaro conquistam o segundo título consecutivo na temporada

Pela segunda vez consecutiva a dupla Alison e Álvaro Filho se sagrou campeã no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Neste domingo (15), o time faturou a terceira etapa do circuito desta temporada. A vitória da dupla que vai representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio foi sobre Guto/Arthur Mariano por 2 sets a 0 (21/16 e 21/16). A etapa, assim como as outras duas anteriores, aconteceu na arena montada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Com os 400 pontos conquistados no ranking, Alison e Álvaro lideram o Circuito com 1040 pontos. A segunda posição está com André/George com 1000. Guto e Arthur Mariano somam 960, em terceiro.

“Como venho dizendo, o vôlei de praia masculino brasileiro é muito equilibrado e competitivo, vencer uma etapa é muito difícil. Nós ficamos quatro meses completamente parados e mais ainda sem disputar uma competição. Sentimos a falta de ritmo na primeira etapa, no segundo conseguimos adaptar melhor nosso jogo, jogamos mais. E a nossa preparação toda, feita por nossa equipe técnica, é pensada para que a gente termine o ano bem. Nós jogamos pouco este ano, e este torneio aconteceu com as características do vôlei de praia, de adaptação ao clima, um dia sem vento, outro ventando muito, calor forte, e precisamos nos adaptar”, disse à equipe da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) o campeão olímpico Alison, que chegou neste domingo aos 34 títulos de Open no Circuito Brasileiro.

Outra dupla olímpica subiu ao pódio nesta etapa. Evandro e Bruno Schmidt levaram o bronze ao vencerem André e George por 2 sets a 0 (21/18 e 21/12). Foi a segunda medalha do time na temporada.

A quarta etapa da temporada 2020/2021 acontece ainda em novembro, mais uma vez no CDV, em Saquarema. O torneio feminino será entre os dias 19 e 22, e o masculino entre 26 e 29.