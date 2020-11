Atlântico-RS e Pato-PR decidem última vaga nas quartas da LNF

Sete times já estão classificados às quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). A última vaga entre os oito melhores da competição começa a ser decidida neste sábado (14), no jogo de ida entre Atlântico-RS e Pato-PR. A bola rola em Erechim (RS) a partir das 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

A primeira partida seria realizada no último dia (6). No entanto, a LNF adiou o duelo pois quatro goleiros do Atlântico haviam testado positivo para o novo coronavírus (covid-19). Quem ganhar neste sábado (14), terá a vantagem do empate no jogo de volta, que já será na segunda-feira (16), às 17h, no ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco (PR). Caso cada time vença um dos confrontos, haverá a disputa de dois tempos extras de cinco minutos. Se a igualdade prevalecer, o Pato se classifica por ter melhor campanha na fase de grupos.

Atual bicampeão da LNF, o Pato fez a quarta campanha geral mais positiva da primeira fase, com 21 pontos. O time paranaense terminou em segundo lugar no Grupo C. Já o Atlântico concluiu na quarta posição no Grupo B, com 16 pontos - teve o 11º lugar em desempenho entre as 21 franquias. O ganhador deste confronto pega nas quartas de final o Joinville-SC, que deixou para trás a Assoeva-RS.

É a terceira temporada seguida que Pato e Atlântico se encontram em um mata-mata da LNF. Em 2018, os times fizeram a grande final. Cada equipe venceu uma vez e, no tempo extra, os paranaenses ganharam por 2 a 1, assegurando o primeiro título nacional da história da franquia. Na edição do ano passado, o duelo foi justamente nas oitavas de final, novamente com um triunfo para cada lado e vitória da equipe de Pato Branco (PR) por 4 a 0 na prorrogação.

O Atlântico não joga desde o último dia 2, quando perdeu fora de casa por 3 a 2 para o Guarany-RS, na Liga Gaúcha de Fustal. Na ocasião, a equipe de Erechim (RS) foi representada pelo elenco sub-20. Já o time principal atuou pela última vez em 31 de outubro, pela rodada final da primeira fase da LNF, na derrota por 5 a 3 para o Marreco-PR.

O Pato, por sua vez, vem de vitória sobre o Dois Vizinhos-PR, por 3 a 0, pela Copa do Brasil, na última quinta (12). Na despedida da fase de grupos da LNF, os atuais bicampeões foram superados por 3 a 2 pelo Campo Mourão-PR, de virada. Assim como o Atlântico, os paranaenses chegaram à rodada final já classificados.

Também às 11h deste sábado, o Cascavel-PR recebe o Magnus Sorocaba-SP no primeiro jogo do confronto pelas quartas de final da LNF. Já às 13h15, em Uberlândia (MG), Praia Clube-MG e Tubarão-SC iniciam a disputa por vaga nas semifinais da competição nacional.

