Avaí/Kindermann e Corinthians começam disputa pelo título no domingo

O primeiro duelo da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A1 (primeira divisão) será no próximo domingo (22), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. As equipes de Avaí/Kindermann e Corinthians se enfrentam a partir das 20h (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo na conta do Brasileirão Feminino no Twitter.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também anunciou nesta terça-feira (17) a data da partida final que definirá o time campeão de 2020. A decisão será no dia 6 de dezembro (domingo), às 20h, na casa do Timão: a Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo também será veiculado por streaming no Twitter.

Na noite de ontem (16), as meninas do Timão se classificaram à final - pela quarta vez seguida - após vencerem em casa o Palmeiras por 3 a 0. Já a equipe do Avaí/Kindermann assegurou presença na final no último sábado (14). Apesar da derrota por 1 a 0 para o São Paulo, dentro da Ressacada, as Caçadoras avançaram pois haviam derrotado o Tricolor por 3 a 1, no jogo de ida, em São Paulo.