Bahia e São Paulo lutam por objetivos diferentes neste sábado

Bahia e São Paulo entram em campo neste sábado (28), às 19h (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma partida que pode definir o objetivo de cada equipe na competição.

Fugindo do Z4

Jogando em casa, na Fonte Nova, o Esquadrão de Aço quer vencer para se afastar e vez da zona do rebaixamento e começar a olhar para a parte de cima da classificação. Com 28 pontos conquistados e depois de ter sido goleado por 4 a 0 pelo Bragantino na rodada anterior, o Bahia tenta aproveitar a vitória de 1 a 0 sobre o Unión Santa Fe, pela Sul-Americana, e embalar no Brasileirão.

🇱🇺 Começa o último treino antes do confronto com o São Paulo #BBMP pic.twitter.com/lgWOoirkq4 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 27, 2020

O Bahia tem alguns desfalques para o confronto. Na defesa, Lucas Fonseca sofreu lesão muscular contra o Bragantino e também recebeu o terceiro cartão amarelo. Anderson Martins e o artilheiro Gilberto cumprem suspensão. Gabriel Novaes, emprestado pelo São Paulo, fica de fora devido ao contrato. O goleiro Mateus Claus testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) e o volante Edson está isolado preventivamente. O técnico Mano Menezes continua ausente por ter testado positivo para covid-19. Desta forma, Cláudio Prates comanda a equipe.

O time da casa deve entrar em campo com: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel; Élber e Rodriguinho (Saldanha).

Em busca da liderança

O São Paulo quer esquecer os dois últimos empates contra Vasco e Ceará, que impediram a equipe de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos e três jogos a menos que o líder Atlético-MG, que soma 42 pontos, o Tricolor não quer deixar os rivais pelo título se afastarem.

📍 Toca do Leão, CT do Vitória



O Tricolor fez hoje aqui em Salvador o último treino antes do jogo contra o Bahia, pelo @Brasileirao. O duelo acontece neste sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Av1uo87ekj — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 27, 2020

Para voltar a vencer, o técnico Fernando Diniz terá os retornos de Brenner e Hernanes, que estavam suspensos na partida contra o Vozão, em partida atrasada da 16ª rodada. Por outro lado, Diego Costa cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e Bruno Alves está afastado, já que teve contato com uma pessoa com covid-19.

O São Paulo deve jogar com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Léo e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Bahia e São Paulo a partir das 18h30, com narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagens de Mauricio Costa e plantão de Astrid Nick.

