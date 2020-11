Botafogo e Ceará empatam no Nilton Santos

Parecia que desta vez seria diferente, neste sábado (30) chuvoso no Rio de Janeiro, mas tudo acabou como sempre para o Botafogo neste Campeonato Brasileiro: em empate. A vitória novamente escapou do Alvinegro carioca, que chegou a estar à frente do marcador por duas vezes, porém o Vozão chegou à igualdade em 2 a 2. As duas equipes agora se concentram nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time do interino Flavio Tenius terá o Cuiabá pela frente e os comandados de Guto Ferreira encaram o Santos.

Este foi o 11º empate dos botafoguenses em 18 partidas no Brasileirão. O resultado deixa o time com apenas 20 pontos e podendo terminar na zona do rebaixamento até o fim da 19ª rodada. Mais cedo, cerca de 300 torcedores invadiram a sede social do clube, General Severiano, na Zona Sul do Rio, para protestar contra a diretoria.

Pressionado, o Botafogo começou a partida com mais disposição e abriu o placar, aos 15 minutos, com Honda. O Japonês cobrou o pênalti com categoria, deslocando o goleiro Fernando Prass. O Vozão igualaria tudo com um golaço de Cléber aos 22. O desempate viria após cruzamento de Bruno Nazário e cabeçada certeira de Matheus Babi. Ainda no primeiro tempo, o Glorioso teria mais uma penalidade a seu favor aos 36. Entretanto, o lateral Victor Luís desperdiçou a chance de ampliar, isolando a bola pra longe da meta cearense.

Na segunda etapa, o treinador do Ceará promoveu duas substituições que surtiram efeito. Leandro Carvalho, que já jogou pelo Botafogo, tabelou com Vina e deixou novamente tudo igual no placar do Nilton Santos. Com o ponto conquistado, o Vozão se mantém no meio da tabela com 23 pontos.