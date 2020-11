Bragantino goleia Bahia e deixa zona do rebaixamento do Brasileiro

No jogo que abriu a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino goleou o Bahia por 4 a 0, nesta sexta (20) no estádio Nabi Abi Chedid, e deixou a zona do rebaixamento da competição.

FIM DE JOGO!



GOLEADA NO NABIZÃO! Com gols de Claudinho (2x), Ytalo e Helinho, o Red Bull Bragantino venceu o Bahia por 4 a 0 e ⬆️ para a 10ª posição no @Brasileirao. O Massa Bruta volta a campo no dia 30, contra o Fluminense. pic.twitter.com/Ea1xIte4Bz — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 21, 2020

Com o triunfo alcançado nesta sexta, o Massa Bruta chegou os 26 pontos para ocupar a 10ª posição da classificação. Já o Bahia, com dois pontos a mais, permaneceu em nono.

A partida

Jogando em casa, o Bragantino começou a todo vapor, e logo aos 3 minutos abriu o marcador. O meia Claudinho inicia jogada e toca para Luan Cândido. O lateral cruza e, após falha da defesa do Bahia, o camisa 10 aproveita para chutar com categoria.

E o segundo não demorou a sair, veio aos 10 minutos, novamente com Claudinho, que aproveitou outro cochilo da defesa baiana. Este foi o décimo gol do meio-campista na competição.

O Massa Bruta continuou mandando no confronto, e chegou ao 3 a 0 aos 20 minutos, quando Raul recebe lançamento e, de frente para o goleiro Douglas, toca para Ytalo só escorar.

Com a vantagem alcançada na etapa inicial, o Bragantino apenas administrou o jogo no segundo tempo. Mas, mesmo em menor rotação, chegou ao quarto aos cinco minutos com Helinho.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Bahia pelo Brasileiro será no dia 28, quando mede forças com o São Paulo. Já o Bragantino visita o Fluminense no dia 30 no estádio do Maracanã.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.