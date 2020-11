Brasileiro: Atlético-MG supera Botafogo e abre vantagem sobre Flamengo

O Atlético-MG superou o Botafogo por 2 a 1, nesta quarta-feira (25) no estádio do Mineirão em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e abriu três pontos de vantagem sobre o vice-líder Flamengo (que tem um jogo a menos).

💪🏽 VITÓRIA E LIDERANÇA! GALO VENCE O BOTAFOGO POR 2 A 1, NO MINEIRÃO, E SEGUE LÍDER DO @BRASILEIRAO!



⚽ Savarino e Sasha marcaram os gols atleticanos!



Vamos, #Galo! #CAMxBOT 🏴🏳 pic.twitter.com/h6noxltJUG — Atlético 😷 (@Atletico) November 26, 2020

Com este triunfo, o Galo alcançou 42 pontos, três a mais que o Flamengo (que não joga esta rodada após o adiamento do confronto com o Grêmio) e quatro a mais que o São Paulo, que empatou em 1 a 1 com o Ceará nesta rodada e que tem três jogos a menos.

Domínio do Galo

O Botafogo teve a primeira chance clara na partida realizada no Mineirão, com o atacante Pedro Raul, mas a partir daí quem mandou foram os donos da casa.

E este domínio não demorou a se transformar em gol. Aos 10 minutos Keno recebeu na ponta esquerda e cruzou de três dedos para o meio da pequena área, onde o venezuelano Savarino chegou escorando de ombro para abrir o placar.

O Galo continuou melhor no restante da etapa inicial, mas só conseguiu ampliar o marcador no segundo tempo, quando, logo aos 4 minutos, Savarino cruza para Eduardo Sasha subir muito e marcar um belo gol de cabeça.

Diante de um adversário claramente superior, o Botafogo só conseguia levar perigo em jogadas de bola parada. E o gol de honra da equipe carioca sai justamente em gol de cabeça de Marcelo Benevenuto, após cobrança de escanteio de Marcinho aos 7 minutos.

📷 27 minutos do segundo tempo. Com gols de Savarino e Sasha, o Atlético vai vencendo o Botafogo por 2x1 no Mineirão.



Vamos, #Galo! #CAMxBOT 🏴🏳 pic.twitter.com/YtWpTEjG3h — Atlético 😷 (@Atletico) November 26, 2020

O Altético-MG continua melhor, criando oportunidades sem dar espaços para o Botafogo gostar do jogo. O Galo ainda tem a oportunidade de chegar ao terceiro aos 34 minutos, mas Diego Cavalieri brilha e defende cobrança de pênalti de Keno.

Mas, mesmo com esta falha, o time mineiro manteve a tranquilidade e conseguiu segurar a importante vitória.

Triunfo do Corinthians

Quem também triunfou nesta quarta foi o Corinthians, que, jogando no Couto Pereira, bateu o Coritiba por 1 a 0 graças a um gol do lateral Fábio Santos em cobrança de pênalti.

#JuntosPeloCorinthians - Fim de jogo, Fiel! Com gol de Fábio Santos, Timão supera o Coritiba fora de casa por 1 a 0 e soma mais três pontos na tabela do @Brasileirao! pic.twitter.com/vs9uigvfaw — Corinthians (@Corinthians) November 26, 2020

Com este triunfo o Timão chega à 9ª posição com 29 pontos, enquanto o Coxa permanece na 18ª posição com 20 pontos.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.