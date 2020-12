Brasileiro: Fluminense fica no 0 a 0 com Bragantino

O Fluminense jogou muito mal nesta segunda-feira (30) e não passou de um empate sem gols com o Bragantino no estádio do Maracanã pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo. O próximo compromisso do Fluminense é no sábado, às 19h, contra o Athletico-PR, no Maracanã. pic.twitter.com/aZLmzfPPbR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 1, 2020

Com este resultado, o Tricolor se afastou dos primeiros colocados da competição, ficando na 8ª posição com 36 pontos, enquanto o Massa Bruta permaneceu sendo o 15º com 27 pontos.

Desfalques por covid

Muito desfalcado por jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19), o Fluminense apostou em atletas da base para o confronto com o Bragantino.

Talvez por esta razão, mesmo jogando em casa, o Tricolor foi, desde o primeiro minuto, uma equipe que adotou uma postura reativa na partida, se fechando atrás e tentando as jogadas ofensivas em contra-ataques.

Assim, o Massa Bruta se portou neste confronto como uma equipe mais ousada quando chegava ao ataque. Porém, nenhuma dos dois times conseguiu ser eficiente no ataque, o que levou ao empate sem gols.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Fluminense na competição será sábado, quando recebe o Athletico-PR, mesmo dia no qual o Bragantino visita o o Coritiba no Couto Pereira.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.