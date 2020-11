Chapecoense vence Sampaio e se isola na liderança da Série B

O duelo entre os líderes da Série B terminou com o triunfo da Chapecoense por 3 a 1, na noite desta sexta (20), no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Com o resultado, o Verdão do Oeste segue na ponta da tabela após 22 rodadas com 47 pontos. O Sampaio Corrêa vem 10 pontos atrás na vice-liderança. Quem tem a mesma pontuação é o Juventude, que soma 37. Os gaúchos golearam o Paraná por 5 a 0 dentro do Alfredo Jaconi. No clássico do interior paulista entre Guarani e Botafogo-SP, pior para o time de Ribeirão Preto, que perdeu por 2 a 1 e está no Z-4, em penúltimo lugar na competição, enquanto o Bugre de Campinas segue na 13ª posição.

Liderança isolada

Jogando em casa, os maranhenses tomaram a iniciativa da partida contra a Chape. Aos 32 minutos, de pênalti, Caio Dantas cobra no canto direito e abre o marcador para a Bolívia Querida. Este foi o 15º gol do artilheiro na competição. A reação catarinense viria, nos acréscimos da primeira etapa, com a cabeçada do atacante Anselmo Ramon. No segundo tempo, aos 16, com uma finalização de joelho, o volante Alan Santos virou a partida. Aos 30, em contra-ataque, Mike amplia e dá números finais ao placar.

FLECHAAAAAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!



De virada, com emoção e em grande estilo - provando a estrela do técnico Umberto Louzer e de todo o grupo - o Verdão acabou com a invencibilidade do Sampaio Corrêa e segue firme na ponta da tabela!



Anselmo Ramon, Alan Santos e Mike marcaram! pic.twitter.com/xkNdZvYWbt — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 21, 2020

Goleada em Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, o Juventude não tomou conhecimento do adversário e atropelou o Paraná, que não vence há 4 jogos e contratou no início deste mês o técnico Rogério Micale. No primeiro tempo, Renato Cajá duas vezes e Rafael Silva marcaram para a Juve do treinador Pintado. Na segunda etapa, a goleada consolidou-se com Gustavo Bochecha e Capixaba.

45/2º | Juventude 5x0 Paraná | #JUVxPRC



GOLEADA DE G4! COM GOLS DE CAJÁ (2x), RAFAEL SILVA, GUSTAVO BOCHECHA E CAPIXABA JU VENCE E SOBE PARA 3º NO @BrasileiraoB__



SEGUIMOS 🇳🇬



📸Arthur Dallegrave/ECJuventude#VamoJaconero #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/5HJGEAw0e4 — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 21, 2020

Triunfo de virada

No Estádio Brinco de Ouro, os visitantes largaram na frente com Rafinha, de cabeça, logo aos 3 minutos. Mas os Panteras cansaram e o Bugre acabou empatando com um chute de Pablo nos minutos finais do primeiro tempo.

A virada aconteceria na segunda etapa com Júnior Todinho aos 19 minutos, aproveitando rebote do goleiro. Na comemoração, uma cena comum nesta sexta-feira, punhos cerrados e levantados para celebrar o Dia da Consciência Negra.

2x1 | ⏱️ 51' | 2º Tempo



Fim de jogo! Guarani vence o Botafogo por 2 a 1 no estádio Brinco de Ouro. Próxima partida do Bugre acontece na terça-feira, às 16h30, contra o Paraná fora de casa.#GUAxBOT #AvantemeuBugre pic.twitter.com/9UtrWzSVKx — Guarani FC (@oficialguarani) November 21, 2020

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.