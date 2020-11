Com gol anulado pelo VAR, Argentina empata com Paraguai

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. As Seleções da Argentina e do Paraguai. Esse era o cenário para a partida da noite desta quinta-feira (12) pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A expectativa era de muita rivalidade, equilíbrio e gols. E foi exatamente esse o roteiro do jogo.

Aos 18 minutos, Almirón, meia do Newcastle e da Seleção Paraguaia, fez uma bela jogada individual. Invadiu a área à dribles e acabou caindo depois de se chocar com as pernas do zagueiro Martínez Quarta. Lance polêmico que chegou a gerar dúvidas, mas o árbitro brasileiro Raphael Claus confirmou a infração. Ángel Romero assumiu a responsabilidade. E só deslocou o goleiro Armani rolando a bola no canto esquerdo e abrindo o placar.

Aos 26, Palacios sofreu uma entrada forte e precisou deixar o gramado. O jogador do Bayer Leverkusen deu lugar ao meia Giovani Lo Celso, argentino que atua no Tottenham. Logo na sequência, Claus precisou aplicar um cartão amarelo no artilheiro Romero. O ex-atleta do Corinthians deu um carrinho forte em Nicolás González no setor esquerdo do ataque argentino. Aos 40, praticamente na primeira chance, os donos da casa empataram a partida. Depois do escanteio, Nicolás González cabeceou forte, venceu o goleiro Antony Silva e igualou o placar.

Os anfitriões ficaram muito perto de virar o jogo ainda na primeira etapa. De Paul deu uma bomba e colocou o goleiro Antony Silva para trabalhar. E, logo no minuto seguinte, aquele que quase marcou o gol recebeu um cartão amarelo. De Paul derrubou Romero, matou o contra-ataque e foi punido pelo árbitro brasileiro.

Depois do intervalo, a partida seguiu no mesmo ritmo. Muito disputada e com algumas boas chances. A amostra veio logo no primeiro minuto. Ángel Cardozo, paraguaio que defende o Cerro Porteño, depois de deixar o braço no rosto de Nicolás González. Na bola, a Argentina começou melhor. Lautaro, atacante argentino da Internazionale, perdeu uma excelente oportunidade. Ganhou no corpo do zagueiro Balbuena (ex-Corinthians), ficou de frente com o goleiro. Mas bateu torto e para fora. Aos oito minutos, teve confusão na área de defesa da Argentina. O Paraguai cruzou, a zaga argentina afastou mal e a bola chegou a tocar no braço de Otamendi. Muita reclamação, mas o árbitro marcou só tiro de meta.

Quatro minutos depois, a discussão foi originada em um lance ocorrido na área do Paraguai. Messi recebeu um bom passe de Lo Celso e marcou o gol batendo de primeira. Raphael Claus foi até o monitor, analisou o lance e invalidou o gol marcando falta da seleção argentina no início da jogada. E não era mesmo a noite do astro do Barcelona. Ele cobrou no ângulo esquerdo, mas o goleiro paraguaio se esticou todo, tocou na bola que ainda bateu no travessão antes de ir para a linha de fundo.

Entre os 30 e os 32 minutos, foram dois cartões amarelos. O primeiro para o paraguaio Hernán Pérez. Depois o argentino Montiel foi advertido.

Aos 33, a única chegada realmente perigosa do Paraguai. Romero cobrou falta direto para o gol e forçou Armani afastar para escanteio. Na sequência, o técnico argentino Eduardo Berizzo, que comanda o Paraguai, praticamente mandou a equipe se fechar. E foi isso que aconteceu. A partida passou a ser marcada pelos ataques da Argentina e pela tentativa dos paraguaios de manter o empate. A partida seguiu até os 50 minutos, com o placar inalterado: 1 a 1.

Com esse resultado, a Argentina alcança a liderança provisória das Eliminatórias com sete pontos em três jogos. O Paraguai está em quarto com cinco pontos, mas depende do resultado do jogo desta sexta entre Colômbia e Uruguai para saber a posição ao final da terceira rodada das Eliminatórias.

A Argentina volta a jogar na terça-feira (17) contra o Peru, em Lima. O Paraguai pega a Bolívia em Assunção também na terça.

Mais cedo, nesta quinta-feira (12), em La Paz, o Equador manteve o bom momento nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Venceu a Bolívia por 3 a 2 na abertura da terceira rodada e chegou aos seis pontos, ingressando no G4 (zona de classificação à Copa do Mundo do Catar). Os gols equatorianos foram marcados por Beder Caicedo, Mena e Gruezo. A Bolívia foi às redes com Arce e Marcelo Moreno.

Nesta sexta-feira (13), Colômbia e Uruguai jogam no Estádio Metropolitano de Barranquilla, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Chile e Peru é o jogo das 20h (horário de Brasília) no Estádio Nacional de Santiago. O fechamento da terceira rodada fica com o jogo entre Brasil e Venezuela. A partida começa às 21h30 no Estádio Morumbi, em São Paulo, e você acompanha ao vivo através da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, e comentários de Mário Silva e Bruno Mendes.



